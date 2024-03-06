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Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС ради Польши, пишут СМИ

Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС ради Польши, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ

Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС ради Польши, пишут СМИ

Украина согласна на введение евросоюзом торговых ограничений на фоне споров с Польшей, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского министра... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T08:40+0300

2024-03-06T08:40+0300

2024-03-06T09:03+0300

украина

польша

ек

протесты фермеров

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Украина согласна на введение евросоюзом торговых ограничений на фоне споров с Польшей, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского министра торговли Тараса Качку. "Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей", — приводил издание его слова.Как отмечает Качка, Киев поддерживает новые ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, однако требует запретить поставки зерна из России."Может быть, на время переходного периода <...> такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно... Что касается пшеницы, это не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", — сказал он. Как поясняет издание, Киев согласен на ограничение импорта мяса птицы, яиц, и сахара, производство которого, по словам Качки, выросло со скоростью, способной "напугать каждого". Также глава Минторга Украины напомнил, что страна согласилась перенаправить маршрут поставок кукурузы в Испанию и Италию на Черное море.Ранее украинский министр заявлял, что Киев рассчитывает к концу марта разрешить "зерновые споры" с Варшавой. 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли Украины и ЕС,.Протесты польских фермеров начались 9 февраля. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Отношения между Киевом и Варшавой серьезно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в приграничные стран ЕС, но обязала Киев ввести контроль над экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. После Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://1prime.ru/20240306/ukraina-845988382.html

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украина

польша

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украина, польша, ек, протесты фермеров