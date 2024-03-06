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Гагаузский бизнес заинтересован в российском рынке, заявила глава автономии

Гагаузский бизнес заинтересован в российском рынке, заявила глава автономии - 06.03.2024, ПРАЙМ

Гагаузский бизнес заинтересован в российском рынке, заявила глава автономии

Гагаузский бизнес заинтересован в рынке России, где покупатели еще помнят продукцию региона и ценят ее за вкус и экологичность, заявила в интервью РИА Новости... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T08:54+0300

2024-03-06T08:54+0300

2024-03-06T08:56+0300

гагаузия

россия

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СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Гагаузский бизнес заинтересован в рынке России, где покупатели еще помнят продукцию региона и ценят ее за вкус и экологичность, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул."Сегодня аграрный и винодельческий сектор Гагаузии и всей Молдовы находится в тяжелом положении. Гагаузский бизнес заинтересован в российском рынке, где нашу продукцию еще помнят и ценят за высокие вкусовые качества и экологичность", - сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.Она добавила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что российские профильные ведомства изучат этот вопрос, чтобы продукции Гагаузии был дан "зеленый свет" на рынке РФ."Мною был поднят вопрос об активизации межрегионального сотрудничества. На сегодняшний день у Гагаузии подписаны договора о партнерстве с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Подмосковьем и еще семью регионами. Мы бы хотели придать новый импульс нашим межрегиональным связям и наполнить их конкретными событиями и совместными проектами", - рассказала Гуцул.По ее словам, данная инициатива получила поддержку Матвиенко, которая обещала помощь со стороны Совета Федерации.Глава Гагаузии сообщила, что встречи с российской стороной запланированы и в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. "На полях Международного фестиваля молодежи в Сочи мы проводим встречи с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии действуют Соглашения о партнерстве", - уточнила она.Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 марта в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20240306/845989380.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гагаузия, россия