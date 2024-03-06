https://1prime.ru/20240306/845990685.html
ЦБ Турции повысит ключевую ставку сразу на пять процентов, пишут СМИ
ЦБ Турции повысит ключевую ставку сразу на пять процентов, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции повысит ключевую ставку сразу на пять процентов, пишут СМИ
В американском инвестиционном банке JPMorgan ожидают, что центральный банк Турции в апреле повысит ключевую ставку на 500 базисных пунктов - до 50% с 45%, пишет | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:04+0300
2024-03-06T09:04+0300
2024-03-06T09:04+0300
турция
цб турции
экономика турции
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3c558b52f9fb341cb1592161ea702db0.jpg
АНКАРА, 6 мар – ПРАЙМ. В американском инвестиционном банке JPMorgan ожидают, что центральный банк Турции в апреле повысит ключевую ставку на 500 базисных пунктов - до 50% с 45%, пишет в среду газета BırGün. ЦБ Турции 22 февраля прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%. "Превышение инфляции над ожиданиями усилило надежды на то, что ЦБ Турции продолжит повышать процентные ставки после выборов (в органы местного самоуправления 31 марта - ред.). Американский инвестиционный банк JPMorgan ожидает повышения ставки на 500 базисных пунктов на апрельском заседании", - пишет издание. Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.
https://1prime.ru/20240305/turkey-845913136.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_345c7417a2ad6b68f4a4f141d4e4a655.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, цб турции, экономика турции
ТУРЦИЯ, ЦБ Турции, экономика Турции
ЦБ Турции повысит ключевую ставку сразу на пять процентов, пишут СМИ
BırGün: JPMorgan ожидает, что ЦБ Турции повысит ключевую ставку до 50% в апреле
АНКАРА, 6 мар – ПРАЙМ. В американском инвестиционном банке JPMorgan ожидают, что центральный банк Турции в апреле повысит ключевую ставку на 500 базисных пунктов - до 50% с 45%, пишет в среду газета BırGün.
ЦБ Турции 22 февраля прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%.
"Превышение инфляции над ожиданиями усилило надежды на то, что ЦБ Турции продолжит повышать процентные ставки после выборов (в органы местного самоуправления 31 марта - ред.). Американский инвестиционный банк JPMorgan ожидает повышения ставки на 500 базисных пунктов на апрельском заседании", - пишет издание.
В Турции заявили о победе над американским империализмом
Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.