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ЦБ Турции повысит ключевую ставку сразу на пять процентов, пишут СМИ

ЦБ Турции повысит ключевую ставку сразу на пять процентов, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции повысит ключевую ставку сразу на пять процентов, пишут СМИ

В американском инвестиционном банке JPMorgan ожидают, что центральный банк Турции в апреле повысит ключевую ставку на 500 базисных пунктов - до 50% с 45%, пишет | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T09:04+0300

2024-03-06T09:04+0300

2024-03-06T09:04+0300

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АНКАРА, 6 мар – ПРАЙМ. В американском инвестиционном банке JPMorgan ожидают, что центральный банк Турции в апреле повысит ключевую ставку на 500 базисных пунктов - до 50% с 45%, пишет в среду газета BırGün. ЦБ Турции 22 февраля прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%. "Превышение инфляции над ожиданиями усилило надежды на то, что ЦБ Турции продолжит повышать процентные ставки после выборов (в органы местного самоуправления 31 марта - ред.). Американский инвестиционный банк JPMorgan ожидает повышения ставки на 500 базисных пунктов на апрельском заседании", - пишет издание. Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.

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