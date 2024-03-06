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Рублю может не хватить сил для пробоя - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Рублю может не хватить сил для пробоя
Рублю может не хватить сил для пробоя - 06.03.2024, ПРАЙМ
Рублю может не хватить сил для пробоя
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленное движение. Фьючерсы | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:19+0300
2024-03-06T09:21+0300
мнения аналитиков
курс рубля
российский рынок акций
?1709706070
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленное движение. Фьючерсы на основные американские индексы, после потери днем ранее порядка 1%, сегодня утром пытаются перейти к восстановлению, прибавляя 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 82,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию отчета ADP о занятости и запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также выступление руководителя ФРС США Джерома Пауэлла.По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3301 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем продолжения консолидации российского рынка в районе 3300 пунктов в отсутствии поводов для направленного движения. Этому способствует стабильная ситуация на рынке энергоносителей и отсутствие определенности с направлением на мировых рынках. При этом если индексу Мосбиржи удастся удержать позиции выше 3300 пунктов, будет создан плацдарм для дальнейшего роста рынка, а целью подъема при развитии этого сценария может выступить район 3500 – 3600 пунктов.На валютной секции Московской биржи рубль сегодня утром демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар подтягивается на 0,2%, поднявшись до 90,7 рубля, евро снижается на 0,1%, отступив до 98,5 рубля, юань удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 12,56 рубля. В ходе сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам на текущих уровнях на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и слабой поддержки со стороны экспортеров. Так, пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90-95 рублей. При этом мы не исключаем тестирование поддержки на уровне 90 рублей, однако для пробоя данной отметки у рубля может не хватить сил.
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Богдан Зварич
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курс рубля, российский рынок акций
Мнения аналитиков, курс рубля, российский рынок акций
09:19 06.03.2024 (обновлено: 09:21 06.03.2024)
 

Рублю может не хватить сил для пробоя

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленное движение. Фьючерсы на основные американские индексы, после потери днем ранее порядка 1%, сегодня утром пытаются перейти к восстановлению, прибавляя 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 82,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию отчета ADP о занятости и запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также выступление руководителя ФРС США Джерома Пауэлла.
По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3301 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем продолжения консолидации российского рынка в районе 3300 пунктов в отсутствии поводов для направленного движения. Этому способствует стабильная ситуация на рынке энергоносителей и отсутствие определенности с направлением на мировых рынках. При этом если индексу Мосбиржи удастся удержать позиции выше 3300 пунктов, будет создан плацдарм для дальнейшего роста рынка, а целью подъема при развитии этого сценария может выступить район 3500 – 3600 пунктов.
На валютной секции Московской биржи рубль сегодня утром демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар подтягивается на 0,2%, поднявшись до 90,7 рубля, евро снижается на 0,1%, отступив до 98,5 рубля, юань удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 12,56 рубля. В ходе сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам на текущих уровнях на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и слабой поддержки со стороны экспортеров. Так, пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90-95 рублей. При этом мы не исключаем тестирование поддержки на уровне 90 рублей, однако для пробоя данной отметки у рубля может не хватить сил.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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