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АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Гефест"
АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Гефест" - 06.03.2024, ПРАЙМ
АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Гефест"
Агентство по страхованию вкладов начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Гефест" через Россельхозбанк, его объем оценивается в 154,5 миллиона... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:23+0300
2024-03-06T09:23+0300
2024-03-06T09:23+0300
асв
страховое возмещение
банк "гефест"
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Гефест" через Россельхозбанк, его объем оценивается в 154,5 миллиона рублей, сообщает агентство. "Выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Гефест" (г. Кимры) начались 6 марта 2024 года. Выплата будет осуществляться через АО "Россельхозбанк", действующее от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) и за ее счет в качестве банка-агента... По данным реестра обязательств ООО КБ "Гефест", страховая ответственность АСВ оценивается в размере 154,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что для получения страхового возмещения при личном обращении в банк-агент вкладчику достаточно представить только паспорт и заполнить форму заявления о выплате возмещения. С 19 марта 2024 года вкладчики "Гефеста" смогут оформить заявление о выплате возмещения в электронной форме на сайте АСВ или на портале "Госуслуги", добавляется там же. Отмечается, что выплата возмещения будет осуществляться до даты завершения ликвидационных процедур в отношении банка "Гефест". Банк России на прошлой неделе отозвал лицензию у банка "Гефест", который, по данным ЦБ, по величине активов занимал 336-е место в банковской системе РФ.
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асв, страховое возмещение, банк "гефест"
АСВ, страховое возмещение, Банк "Гефест"
АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Гефест"
АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Гефест" через Россельхозбанк
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Гефест" через Россельхозбанк, его объем оценивается в 154,5 миллиона рублей, сообщает агентство.
"Выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Гефест" (г. Кимры) начались 6 марта 2024 года. Выплата будет осуществляться через АО "Россельхозбанк", действующее от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) и за ее счет в качестве банка-агента... По данным реестра обязательств ООО КБ "Гефест", страховая ответственность АСВ оценивается в размере 154,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для получения страхового возмещения при личном обращении в банк-агент вкладчику достаточно представить только паспорт и заполнить форму заявления о выплате возмещения. С 19 марта 2024 года вкладчики "Гефеста" смогут оформить заявление о выплате возмещения в электронной форме на сайте АСВ или на портале "Госуслуги", добавляется там же.
Отмечается, что выплата возмещения будет осуществляться до даты завершения ликвидационных процедур в отношении банка "Гефест".
В АСВ рассказали о возврате незавершенных переводов системы Contact
Банк России на прошлой неделе отозвал лицензию у банка "Гефест", который, по данным ЦБ, по величине активов занимал 336-е место в банковской системе РФ.