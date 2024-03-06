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Судан тайно поставлял Украине оружие, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Судан тайно поставлял Украине оружие, пишут СМИ
Судан тайно поставлял Украине оружие, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Судан тайно поставлял Украине оружие, пишут СМИ
Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан осуществляли тайные поставки оружия Украине после начала... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:38+0300
2024-03-06T09:38+0300
судан
украина
поставки оружия украине
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан осуществляли тайные поставки оружия Украине после начала специальной военной операции (СВО), сообщает американская газета Wall Street Journal.Издание ссылается на украинских и суданских военных чиновников, при этом никаких доказательств в публикации не приводится. Согласно материалу WSJ, вскоре после начала СВО "Бурхан тайно поставлял Киеву оружие". Отмечается, что летом 2023 года, когда Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался "окружен повстанческими силами в столице страны", он якобы обратился за помощью к Владимиру Зеленскому. Уже через несколько недель после обращения, в середине августа, украинские подразделения специального назначения высадились в Судане и начали боевые действия с целью вытеснить повстанческие силы из столицы. Авторы материала напомнили, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил в интервью WSJ, что "в одно время мы вывезли из Судана много оружия". "За него платили разные страны... У них был широкий спектр оружия... Там можно найти все, начиная от китайского до американского оружия", — цитирует издание слова Буданова. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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судан, украина, поставки оружия украине
СУДАН, УКРАИНА, поставки оружия Украине
09:38 06.03.2024
 
Судан тайно поставлял Украине оружие, пишут СМИ

WSJ: переходные власти Судана тайно поставляли Киеву оружие после начала СВО

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан осуществляли тайные поставки оружия Украине после начала специальной военной операции (СВО), сообщает американская газета Wall Street Journal.
Издание ссылается на украинских и суданских военных чиновников, при этом никаких доказательств в публикации не приводится.
Согласно материалу WSJ, вскоре после начала СВО "Бурхан тайно поставлял Киеву оружие".
Отмечается, что летом 2023 года, когда Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался "окружен повстанческими силами в столице страны", он якобы обратился за помощью к Владимиру Зеленскому. Уже через несколько недель после обращения, в середине августа, украинские подразделения специального назначения высадились в Судане и начали боевые действия с целью вытеснить повстанческие силы из столицы.
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Авторы материала напомнили, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил в интервью WSJ, что "в одно время мы вывезли из Судана много оружия". "За него платили разные страны... У них был широкий спектр оружия... Там можно найти все, начиная от китайского до американского оружия", — цитирует издание слова Буданова.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
СУДАНУКРАИНАпоставки оружия Украине
 
 
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