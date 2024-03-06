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В Курской области горит резервуар с топливом после атаки украинского БПЛА - 06.03.2024, ПРАЙМ
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В Курской области горит резервуар с топливом после атаки украинского БПЛА
В Курской области горит резервуар с топливом после атаки украинского БПЛА - 06.03.2024, ПРАЙМ
В Курской области горит резервуар с топливом после атаки украинского БПЛА
Пожар начался в резервуаре с топливом на складе с горюче-смазочными материалами (ГСМ) загорелся в Железногоском районе Курской области, причиной стала атака... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:43+0300
2024-03-06T09:43+0300
пожар
украина
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - ПРАЙМ. Пожар начался в резервуаре с топливом на складе с горюче-смазочными материалами (ГСМ) загорелся в Железногоском районе Курской области, причиной стала атака украинского беспилотника. Об этом написал в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. "Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ", - отметил он.Как уточнил Старовойт, горит резервуар с топливом. Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.Глава Курской области добавил, что на место выехали оперативные службы.Ранее 5 марта Старовойт сообщал, что со стороны Украины была обстреляна железнодорожная станция Глушково, после чего на объекте начался пожар.
https://1prime.ru/20240305/rostekh-845915657.html
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пожар, украина
пожар, УКРАИНА
09:43 06.03.2024
 
В Курской области горит резервуар с топливом после атаки украинского БПЛА

Старовойт: Резервуар с топливом горит в Курской области после атаки украинского БПЛА

© РИА Новости . Сергей Соловьев | Перейти в медиабанкУкрощение открытых нефтяных и газовых фонтанов
Укрощение открытых нефтяных и газовых фонтанов - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Сергей Соловьев
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - ПРАЙМ. Пожар начался в резервуаре с топливом на складе с горюче-смазочными материалами (ГСМ) загорелся в Железногоском районе Курской области, причиной стала атака украинского беспилотника. Об этом написал в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ", - отметил он.
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Вчера, 11:29
Как уточнил Старовойт, горит резервуар с топливом. Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.
Глава Курской области добавил, что на место выехали оперативные службы.
Ранее 5 марта Старовойт сообщал, что со стороны Украины была обстреляна железнодорожная станция Глушково, после чего на объекте начался пожар.
 
пожарУКРАИНА
 
 
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