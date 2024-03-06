Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе встревожены масштабами работы российской разведки, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/845993130.html
На Западе встревожены масштабами работы российской разведки, пишут СМИ
На Западе встревожены масштабами работы российской разведки, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
На Западе встревожены масштабами работы российской разведки, пишут СМИ
Разведывательные службы стран Запада после утечки записи с разговором офицеров немецкого бундесвера об ударах по Крымскому мосту встревожены тем, что, по их... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:47+0300
2024-03-06T09:47+0300
германия
taurus
разведка
https://cdnn.1prime.ru/img/76416/08/764160876_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_418904b5118277c872e1ad7288f09285.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Разведывательные службы стран Запада после утечки записи с разговором офицеров немецкого бундесвера об ударах по Крымскому мосту встревожены тем, что, по их мнению, российская разведывательная деятельность сейчас может быть выше, чем во времена холодной войны, пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что недавняя публикация утечки с записью является одним из "пугающих" примеров. "Игра в кошки-мышки вернулась", — приводит FT слова одного из офицеров западной разведки. Другой военный рассказал изданию, что "российская деятельность ... также высока или даже выше, чем во времена холодной войны". "Российская разведка « это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", — заявил еще один представитель западных разведслужб. FT сообщила, что один из неназванных представителей разведки признал, что "русские" могут проводить "очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе принимали участие четыре военных, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Москва "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240305/845907727.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76416/08/764160876_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_e2785e761ff13d89997b97178acf466a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, taurus, разведка
ГЕРМАНИЯ, TAURUS, разведка
09:47 06.03.2024
 
На Западе встревожены масштабами работы российской разведки, пишут СМИ

FT: на Западе после утечки данных по Taurus встревожены масштабами работы разведки РФ

© fotolia.com / Anton Prado PHOTOШпионаж
Шпионаж - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© fotolia.com / Anton Prado PHOTO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Разведывательные службы стран Запада после утечки записи с разговором офицеров немецкого бундесвера об ударах по Крымскому мосту встревожены тем, что, по их мнению, российская разведывательная деятельность сейчас может быть выше, чем во времена холодной войны, пишет газета Financial Times.
Издание отмечает, что недавняя публикация утечки с записью является одним из "пугающих" примеров.
"Игра в кошки-мышки вернулась", — приводит FT слова одного из офицеров западной разведки. Другой военный рассказал изданию, что "российская деятельность ... также высока или даже выше, чем во времена холодной войны".
"Российская разведка « это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", — заявил еще один представитель западных разведслужб.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Guardian: Британия призвала Германию передать Киеву Taurus
Вчера, 08:51
FT сообщила, что один из неназванных представителей разведки признал, что "русские" могут проводить "очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе принимали участие четыре военных, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Москва "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
ГЕРМАНИЯTAURUSразведка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала