https://1prime.ru/20240306/845993130.html

На Западе встревожены масштабами работы российской разведки, пишут СМИ

На Западе встревожены масштабами работы российской разведки, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ

На Западе встревожены масштабами работы российской разведки, пишут СМИ

Разведывательные службы стран Запада после утечки записи с разговором офицеров немецкого бундесвера об ударах по Крымскому мосту встревожены тем, что, по их... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T09:47+0300

2024-03-06T09:47+0300

2024-03-06T09:47+0300

германия

taurus

разведка

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Разведывательные службы стран Запада после утечки записи с разговором офицеров немецкого бундесвера об ударах по Крымскому мосту встревожены тем, что, по их мнению, российская разведывательная деятельность сейчас может быть выше, чем во времена холодной войны, пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что недавняя публикация утечки с записью является одним из "пугающих" примеров. "Игра в кошки-мышки вернулась", — приводит FT слова одного из офицеров западной разведки. Другой военный рассказал изданию, что "российская деятельность ... также высока или даже выше, чем во времена холодной войны". "Российская разведка « это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", — заявил еще один представитель западных разведслужб. FT сообщила, что один из неназванных представителей разведки признал, что "русские" могут проводить "очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе принимали участие четыре военных, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Москва "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240305/845907727.html

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германия, taurus, разведка