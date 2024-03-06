https://1prime.ru/20240306/845995208.html
Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву
Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву - 06.03.2024, ПРАЙМ
Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T10:38+0300
2024-03-06T10:38+0300
2024-03-06T10:38+0300
польша
польские фермеры
протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/15/841261526_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e0d5cf06032da125f5bcde01a5549932.jpg
ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах. В среду польские фермеры планируют провести в Варшаве крупную акцию протеста. Некоторые из них намеревались приехать в столицу на своих тракторах. "Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться", - цитирует Кервиньского агентство РАР. "В этом вопросе все ясно. Полиция будет соблюдать закон", - подчеркнул глава МВД. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров пройдет в Варшаве в среду. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://1prime.ru/20240305/polsha-845947192.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/15/841261526_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_c06233307d34c11bd5bcc878445a97b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, польские фермеры, протесты фермеров
ПОЛЬША, польские фермеры, протесты фермеров
Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву
Глава МВД Польши: полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах
ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах.
В среду польские фермеры планируют провести в Варшаве крупную акцию протеста. Некоторые из них намеревались приехать в столицу на своих тракторах.
"Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться", - цитирует Кервиньского агентство РАР.
"В этом вопросе все ясно. Полиция будет соблюдать закон", - подчеркнул глава МВД.
Назван предательский шаг Польши, который взорвет Украину изнутри
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров пройдет в Варшаве в среду.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.