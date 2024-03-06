https://1prime.ru/20240306/845995208.html

Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву

Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву - 06.03.2024, ПРАЙМ

Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:38+0300

2024-03-06T10:38+0300

2024-03-06T10:38+0300

польша

польские фермеры

протесты фермеров

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ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах. В среду польские фермеры планируют провести в Варшаве крупную акцию протеста. Некоторые из них намеревались приехать в столицу на своих тракторах. "Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться", - цитирует Кервиньского агентство РАР. "В этом вопросе все ясно. Полиция будет соблюдать закон", - подчеркнул глава МВД. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров пройдет в Варшаве в среду. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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польша, польские фермеры, протесты фермеров