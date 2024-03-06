Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/845995208.html
Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву
Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву - 06.03.2024, ПРАЙМ
Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T10:38+0300
2024-03-06T10:38+0300
польша
польские фермеры
протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/15/841261526_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e0d5cf06032da125f5bcde01a5549932.jpg
ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах. В среду польские фермеры планируют провести в Варшаве крупную акцию протеста. Некоторые из них намеревались приехать в столицу на своих тракторах. "Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться", - цитирует Кервиньского агентство РАР. "В этом вопросе все ясно. Полиция будет соблюдать закон", - подчеркнул глава МВД. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров пройдет в Варшаве в среду. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://1prime.ru/20240305/polsha-845947192.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/15/841261526_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_c06233307d34c11bd5bcc878445a97b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, польские фермеры, протесты фермеров
ПОЛЬША, польские фермеры, протесты фермеров
10:38 06.03.2024
 
Польские власти пообещали не пустить фермеров на тракторах в Варшаву

Глава МВД Польши: полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах

© Unsplash/Kamil GliwińskiНочная Варшава, Польша
Ночная Варшава, Польша
© Unsplash/Kamil Gliwiński
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах.
В среду польские фермеры планируют провести в Варшаве крупную акцию протеста. Некоторые из них намеревались приехать в столицу на своих тракторах.
"Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться", - цитирует Кервиньского агентство РАР.
"В этом вопросе все ясно. Полиция будет соблюдать закон", - подчеркнул глава МВД.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Назван предательский шаг Польши, который взорвет Украину изнутри
Вчера, 13:10
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров пройдет в Варшаве в среду.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
 
ПОЛЬШАпольские фермерыпротесты фермеров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала