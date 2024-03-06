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Минздрав назвал число пострадавших на ТЭЦ в Туве

Минздрав назвал число пострадавших на ТЭЦ в Туве - 06.03.2024, ПРАЙМ

Минздрав назвал число пострадавших на ТЭЦ в Туве

23 человека пострадали в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве, шестеро из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:49+0300

2024-03-06T10:49+0300

2024-03-06T11:01+0300

россия

тыва

происшествия

пожар

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. 23 человека пострадали в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве, шестеро из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Утром 6 марта МЧС сообщило о пожаре с сильным задымлением. Как позднее отмечал глава Тувы Владислав Ховалыг, в результате происшествия жертв не было. "По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии", — рассказал Кузнецов.По его словам, восемь человек получили помощь амбулаторно.Кузнецов добавил, что пострадавших эвакуируют в административный центр региона — Кызыл, где будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава.Короме того, отметил чиновник, глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим.Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили агентству РИА Новости, что открытый огонь в здании ТЭЦ ликвидирован.

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