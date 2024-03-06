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Рынок не покорил новые высоты. Но шанс еще есть - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Рынок не покорил новые высоты. Но шанс еще есть
Рынок не покорил новые высоты. Но шанс еще есть - 06.03.2024, ПРАЙМ
Рынок не покорил новые высоты. Но шанс еще есть
Российский рынок приостановил рост после достижения круглой отметки в 3300 пунктов. Объем торгов по акциями состава индекса был порядка 77 млрд руб., что выше... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T10:50+0300
2024-03-06T10:50+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
ценные бумаги
?1709711426
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок приостановил рост после достижения круглой отметки в 3300 пунктов. Объем торгов по акциями состава индекса был порядка 77 млрд руб., что выше трехмесячного среднего.Тяжеловесные акции вчера не пошли на покорение новых высот. Прежде всего речь о ЛУКОЙЛе, котировки которого были в полушаге от рекордных уровней. Сбер формально дотянулся до круглой отметки в 300 руб. за акцию, но закрыть день выше нее не удалось. Обе бумаги на финише показали небольшой минус.Но и серьезного давления продавцов на этих высотах не наблюдалось. Закрепиться на достигнутых уровнях тоже важно. Вполне возможно, что рынок продолжит рост после некоторой консолидации. Смущает в текущей ситуации рост процентных ставок на рынке облигаций. RGBI продолжает снижаться.Укрепление рубля также пока не оказывает поддержку рынку. Экспортно-ориентированным компаниям более выгоден слабый курс российской валюты. Пара USD/RUB вернулась в район 90.Любопытные тенденции развиваются на внешних рынках. Американский рынок вчера просел на 1% по S&amp;P 500, отступив от максимумов. Цены на золото при этом закрыли уверенным ростом третий день подряд, вплотную приблизившись к рекордным уровням по фьючерсам и обновив их на споте. Все это сопровождалось новостями о перебитых кабелях связи между Европой, Азией и Африкой.Геополитическое напряжение очевидно провоцирует рост цен на золото. Иметь в портфеле экспозицию на него в том или ином виде сейчас кажется вполне прагматичным.Среди отдельных бумаг вчера фиксация прошла в акциях Яндекса после роста последних дней. Завтра ожидается собрание акционеров по реструктуризации бизнеса.Мосбиржа подорожала на 3% после объявления рекомендации по дивидендам, размер которых превысил ожидания.
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Альберт Короев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи, ценные бумаги
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи, ценные бумаги
10:50 06.03.2024
 

Рынок не покорил новые высоты. Но шанс еще есть

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Альберт Короев
Альберт Короев
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок приостановил рост после достижения круглой отметки в 3300 пунктов. Объем торгов по акциями состава индекса был порядка 77 млрд руб., что выше трехмесячного среднего.
Тяжеловесные акции вчера не пошли на покорение новых высот. Прежде всего речь о ЛУКОЙЛе, котировки которого были в полушаге от рекордных уровней. Сбер формально дотянулся до круглой отметки в 300 руб. за акцию, но закрыть день выше нее не удалось. Обе бумаги на финише показали небольшой минус.
Но и серьезного давления продавцов на этих высотах не наблюдалось. Закрепиться на достигнутых уровнях тоже важно. Вполне возможно, что рынок продолжит рост после некоторой консолидации. Смущает в текущей ситуации рост процентных ставок на рынке облигаций. RGBI продолжает снижаться.
Укрепление рубля также пока не оказывает поддержку рынку. Экспортно-ориентированным компаниям более выгоден слабый курс российской валюты. Пара USD/RUB вернулась в район 90.
Любопытные тенденции развиваются на внешних рынках. Американский рынок вчера просел на 1% по S&P 500, отступив от максимумов. Цены на золото при этом закрыли уверенным ростом третий день подряд, вплотную приблизившись к рекордным уровням по фьючерсам и обновив их на споте. Все это сопровождалось новостями о перебитых кабелях связи между Европой, Азией и Африкой.
Геополитическое напряжение очевидно провоцирует рост цен на золото. Иметь в портфеле экспозицию на него в том или ином виде сейчас кажется вполне прагматичным.
Среди отдельных бумаг вчера фиксация прошла в акциях Яндекса после роста последних дней. Завтра ожидается собрание акционеров по реструктуризации бизнеса.
Мосбиржа подорожала на 3% после объявления рекомендации по дивидендам, размер которых превысил ожидания.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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