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Рынок не покорил новые высоты. Но шанс еще есть

Рынок не покорил новые высоты. Но шанс еще есть - 06.03.2024, ПРАЙМ

Рынок не покорил новые высоты. Но шанс еще есть

Российский рынок приостановил рост после достижения круглой отметки в 3300 пунктов. Объем торгов по акциями состава индекса был порядка 77 млрд руб., что выше... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:50+0300

2024-03-06T10:50+0300

2024-03-06T10:50+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок приостановил рост после достижения круглой отметки в 3300 пунктов. Объем торгов по акциями состава индекса был порядка 77 млрд руб., что выше трехмесячного среднего.Тяжеловесные акции вчера не пошли на покорение новых высот. Прежде всего речь о ЛУКОЙЛе, котировки которого были в полушаге от рекордных уровней. Сбер формально дотянулся до круглой отметки в 300 руб. за акцию, но закрыть день выше нее не удалось. Обе бумаги на финише показали небольшой минус.Но и серьезного давления продавцов на этих высотах не наблюдалось. Закрепиться на достигнутых уровнях тоже важно. Вполне возможно, что рынок продолжит рост после некоторой консолидации. Смущает в текущей ситуации рост процентных ставок на рынке облигаций. RGBI продолжает снижаться.Укрепление рубля также пока не оказывает поддержку рынку. Экспортно-ориентированным компаниям более выгоден слабый курс российской валюты. Пара USD/RUB вернулась в район 90.Любопытные тенденции развиваются на внешних рынках. Американский рынок вчера просел на 1% по S&P 500, отступив от максимумов. Цены на золото при этом закрыли уверенным ростом третий день подряд, вплотную приблизившись к рекордным уровням по фьючерсам и обновив их на споте. Все это сопровождалось новостями о перебитых кабелях связи между Европой, Азией и Африкой.Геополитическое напряжение очевидно провоцирует рост цен на золото. Иметь в портфеле экспозицию на него в том или ином виде сейчас кажется вполне прагматичным.Среди отдельных бумаг вчера фиксация прошла в акциях Яндекса после роста последних дней. Завтра ожидается собрание акционеров по реструктуризации бизнеса.Мосбиржа подорожала на 3% после объявления рекомендации по дивидендам, размер которых превысил ожидания.

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Альберт Короев https://cdnn.1prime.ru/img/76522/64/765226436_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_dd57d2ca4c42284a723b4e4a892a517b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Альберт Короев https://cdnn.1prime.ru/img/76522/64/765226436_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_dd57d2ca4c42284a723b4e4a892a517b.jpg

мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи, ценные бумаги