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В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - 06.03.2024, ПРАЙМ

В Курской области объявили ракетную опасность

В городе Железногорск Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:56+0300

2024-03-06T10:56+0300

2024-03-06T11:46+0300

происшествия

курск

ракетная опасность

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ВОРОНЕЖ, 6 мар - ПРАЙМ. В городе Железногорск Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт. "Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения", — написал он в своем Telegram-канале.Затем глава региона сообщил об объявлении ракетной опасности в Суджанском районе Курской области."Суджанский район: ракетная опасность!" — написал он в Telegram-канале.Ранее ракетная опасность была объявлена в Железногорске, где по Михайловскому ГОКу было нанесено два удара с помощью БПЛА.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что второй резервуар с топливом загорелся на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа."После второй атаки БПЛА горит резервуар объемом 1 тысяча кубометров",— сказал он и добавил, что в результате первого попадания беспилотника возник пожар на резервуаре с топливом объемом 3 тысячи кубометров. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности.Ранее Старовойт сообщил о двух "прилетах" дронов по складу горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа. Люди не пострадали.Михайловский ГОК — предприятие "Металлоинвеста", ведущей горно-металлургической компании, мирового лидера по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 миллиарда тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи).

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курск, ракетная опасность