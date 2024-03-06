https://1prime.ru/20240306/845997527.html

"Бегут с тонущего корабля". В Крыму пообещали не забывать о Нуланд

"Бегут с тонущего корабля". В Крыму пообещали не забывать о Нуланд - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Бегут с тонущего корабля". В Крыму пообещали не забывать о Нуланд

Решение замгоссекретаря США Виктории Нуланд об отставке является побегом с тонущего украинского корабля, заявил глава крымского парламента Владимир... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:06+0300

2024-03-06T11:06+0300

2024-03-06T11:42+0300

сша

виктория нуланд

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Решение замгоссекретаря США Виктории Нуланд об отставке является побегом с тонущего украинского корабля, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил 5 марта, что его заместитель приняла решение в ближайшие недели уйти в отставку. "Вот и Нуланд побежала с тонущего украинского корабля. Не она первая, кстати… Так, глядишь, к моменту наступления часа икс, а он явно надвигается, и спросить за все это безобразие (на Украине — ред.) будет не с кого", — написал Константинов в своем Telegram-канале.Глава крымского парламента подчеркнул, что все западные и украинские политики, причастные к кризису на Украине, зря надеются, что смогут в перспективе уйти от ответственности. Он отметил, что Крым вспомнит всех. По словам Константинова, каждый причастный к кризису на Украине ответит в меру своей вины, напомнив, что срока давности преступлениям против человечности нет.

https://1prime.ru/20240306/ukraina-845988382.html

сша

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сша, виктория нуланд, украина