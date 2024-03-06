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Совфед разрешил использовать ЦФА в международных расчетах - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Совфед разрешил использовать ЦФА в международных расчетах
Совфед разрешил использовать ЦФА в международных расчетах - 06.03.2024, ПРАЙМ
Совфед разрешил использовать ЦФА в международных расчетах
Сенаторы одобрили закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:12+0300
2024-03-06T11:16+0300
совфед
цфа
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Использование цифровых прав в качестве средства платежа при импорте и экспорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности будет способствовать решению проблемы внешнеторговых расчетов в условиях антироссийских санкций, считают законодатели. Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.
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совфед, цфа
Совфед, ЦФА
11:12 06.03.2024 (обновлено: 11:16 06.03.2024)
 
Совфед разрешил использовать ЦФА в международных расчетах

Совфед одобрил использование цифровых финансовых активов в международных расчетах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.
Использование цифровых прав в качестве средства платежа при импорте и экспорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности будет способствовать решению проблемы внешнеторговых расчетов в условиях антироссийских санкций, считают законодатели.
Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций.
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Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.
 
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