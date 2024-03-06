https://1prime.ru/20240306/845998270.html

Матвиенко предложила денонсировать невыгодные для России соглашения

Матвиенко предложила денонсировать невыгодные для России соглашения - 06.03.2024, ПРАЙМ

Матвиенко предложила денонсировать невыгодные для России соглашения

Следует провести ревизию заключенных Россией международных соглашений, выявить те, которые ей невыгодны, и при необходимости денонсировать их, заявила... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:12+0300

2024-03-06T11:12+0300

2024-03-06T11:32+0300

валентина матвиенко

международные соглашения

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Следует провести ревизию заключенных Россией международных соглашений, выявить те, которые ей невыгодны, и при необходимости денонсировать их, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В среду Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве. Позднее Матвиенко обратилась к председателю комитета СФ по международным делам Григорию Карасину с предложением совместно с МИД проанализировать все соглашения, которые не соответствуют нынешним интересам России."Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущества враждебным — я уже не говорю недружественным – враждебным странам", — пояснила она.По словам спикера Совфеда, если соглашение не отвечает интересам России, то требуется подготовить документ о его денонсации.

https://1prime.ru/20240229/845734552.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валентина матвиенко, международные соглашения