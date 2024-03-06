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Матвиенко предложила денонсировать невыгодные для России соглашения
Матвиенко предложила денонсировать невыгодные для России соглашения - 06.03.2024, ПРАЙМ
Матвиенко предложила денонсировать невыгодные для России соглашения
Следует провести ревизию заключенных Россией международных соглашений, выявить те, которые ей невыгодны, и при необходимости денонсировать их, заявила... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:12+0300
2024-03-06T11:12+0300
2024-03-06T11:32+0300
валентина матвиенко
международные соглашения
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Следует провести ревизию заключенных Россией международных соглашений, выявить те, которые ей невыгодны, и при необходимости денонсировать их, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В среду Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве. Позднее Матвиенко обратилась к председателю комитета СФ по международным делам Григорию Карасину с предложением совместно с МИД проанализировать все соглашения, которые не соответствуют нынешним интересам России."Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущества враждебным — я уже не говорю недружественным – враждебным странам", — пояснила она.По словам спикера Совфеда, если соглашение не отвечает интересам России, то требуется подготовить документ о его денонсации.
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валентина матвиенко, международные соглашения
Валентина Матвиенко, международные соглашения
Матвиенко предложила денонсировать невыгодные для России соглашения
Матвиенко предложила выявить невыгодные для России соглашения и денонсировать их
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Следует провести ревизию заключенных Россией международных соглашений, выявить те, которые ей невыгодны, и при необходимости денонсировать их, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В среду Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве. Позднее Матвиенко обратилась к председателю комитета СФ по международным делам Григорию Карасину с предложением совместно с МИД проанализировать все соглашения, которые не соответствуют нынешним интересам России.
Матвиенко отметила продуманность каждой цифры из послания президента
"Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущества враждебным — я уже не говорю недружественным – враждебным странам", — пояснила она.
По словам спикера Совфеда, если соглашение не отвечает интересам России, то требуется подготовить документ о его денонсации.