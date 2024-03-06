https://1prime.ru/20240306/845998502.html

Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов

Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов - 06.03.2024, ПРАЙМ

Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов

Цель роста ВВП Китая в 2004 году на уровне около 5% соответствует потенциалу экономического роста страны, заявил на пресс-конференции в среду глава... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:15+0300

2024-03-06T11:15+0300

2024-03-06T11:16+0300

экономика

китай

ввп

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_600c92877ab1efe8df4882c581ce4bc7.jpg

ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Цель роста ВВП Китая в 2004 году на уровне около 5% соответствует потенциалу экономического роста страны, заявил на пресс-конференции в среду глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе. "Намеченная в этом году цель экономического роста Китая на уровне около 5% обоснована, соответствует годовым требованиям плана "Четырнадцатой пятилетки", а также соответствует потенциалу экономического роста", - заявил Чжэн Шаньцзе. По его словам, это цель, которую можно достичь одним "энергичным прыжком". Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки". МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%. ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).

https://1prime.ru/20240304/economy-845844994.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, ввп