Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240306/845998502.html
Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов
Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов - 06.03.2024, ПРАЙМ
Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов
Цель роста ВВП Китая в 2004 году на уровне около 5% соответствует потенциалу экономического роста страны, заявил на пресс-конференции в среду глава... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:15+0300
2024-03-06T11:16+0300
экономика
китай
ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_600c92877ab1efe8df4882c581ce4bc7.jpg
ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Цель роста ВВП Китая в 2004 году на уровне около 5% соответствует потенциалу экономического роста страны, заявил на пресс-конференции в среду глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе. "Намеченная в этом году цель экономического роста Китая на уровне около 5% обоснована, соответствует годовым требованиям плана "Четырнадцатой пятилетки", а также соответствует потенциалу экономического роста", - заявил Чжэн Шаньцзе. По его словам, это цель, которую можно достичь одним "энергичным прыжком". Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки". МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%. ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).
https://1prime.ru/20240304/economy-845844994.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_b6aa3635874b53a2580541df83080b21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, ввп
Экономика, КИТАЙ, ВВП
11:15 06.03.2024 (обновлено: 11:16 06.03.2024)
 
Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов

Власти КНР: цель роста ВВП страны в 5% соответствует ее экономическому потенциалу

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Цель роста ВВП Китая в 2004 году на уровне около 5% соответствует потенциалу экономического роста страны, заявил на пресс-конференции в среду глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе.
"Намеченная в этом году цель экономического роста Китая на уровне около 5% обоснована, соответствует годовым требованиям плана "Четырнадцатой пятилетки", а также соответствует потенциалу экономического роста", - заявил Чжэн Шаньцзе.
По его словам, это цель, которую можно достичь одним "энергичным прыжком".
Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки".
Работа автомобильного завода Nissan в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
Раскрыто, что неожиданно ускорило рост ВВП России
4 марта, 09:52
МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%.
ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).
 
ЭкономикаКИТАЙВВП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала