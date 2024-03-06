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Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов
Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов - 06.03.2024, ПРАЙМ
Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов
Цель роста ВВП Китая в 2004 году на уровне около 5% соответствует потенциалу экономического роста страны, заявил на пресс-конференции в среду глава... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:15+0300
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ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Цель роста ВВП Китая в 2004 году на уровне около 5% соответствует потенциалу экономического роста страны, заявил на пресс-конференции в среду глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе. "Намеченная в этом году цель экономического роста Китая на уровне около 5% обоснована, соответствует годовым требованиям плана "Четырнадцатой пятилетки", а также соответствует потенциалу экономического роста", - заявил Чжэн Шаньцзе. По его словам, это цель, которую можно достичь одним "энергичным прыжком". Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки". МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%. ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).
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китай, ввп
Китайские власти прокомментировали цель роста ВВП страны в пять процентов
Власти КНР: цель роста ВВП страны в 5% соответствует ее экономическому потенциалу
ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Цель роста ВВП Китая в 2004 году на уровне около 5% соответствует потенциалу экономического роста страны, заявил на пресс-конференции в среду глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе.
"Намеченная в этом году цель экономического роста Китая на уровне около 5% обоснована, соответствует годовым требованиям плана "Четырнадцатой пятилетки", а также соответствует потенциалу экономического роста", - заявил Чжэн Шаньцзе.
По его словам, это цель, которую можно достичь одним "энергичным прыжком".
Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки".
Раскрыто, что неожиданно ускорило рост ВВП России
МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%.
ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).