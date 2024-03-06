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Совфед одобрил закон о тестировании клиентов финансовых платформ

Совфед одобрил закон о тестировании клиентов финансовых платформ - 06.03.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о тестировании клиентов финансовых платформ

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает обязательное тестирование клиентов финансовых платформ при покупке ценных бумаг. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:17+0300

2024-03-06T11:17+0300

2024-03-06T11:17+0300

совет федерации

ценные бумаги

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает обязательное тестирование клиентов финансовых платформ при покупке ценных бумаг. Первоначальная редакция документа касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения в Госдуме документ был дополнен положениями, касающимися, в том числе, тестирования получателей финансовых услуг. Его должен проводить оператор финансовой платформы либо привлеченный им профучастник рынка ценных бумаг. Приобретение ценных бумаг через финансовую платформу допускается только при наличии положительного результата тестирования. При этом тестирование не потребуется, если сумма сделки превышает сумму, установленную нормативным актом Банка России; либо если сделка совершается с ценными бумагами, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам по закону "О рынке ценных бумаг". Такие бумаги перечислены в пункте 2 статьи 3.1 этого закона (ценные бумаги, включенные в котировальные списки биржи, за исключением облигаций; государственные ценные бумаги РФ или ее субъектов; облигации российских эмитентов (за рядом исключений); инвестиционные паи биржевых фондов и ряд других). Само тестирование будет проводиться бесплатно в форме письменных ответов на вопросы. Порядок тестирования и перечень вопросов финансовая платформа определит в своих правилах. При получении положительного результата повторные тесты не проводятся. Эти положения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие изменения, начнет действовать сразу после публикации.

https://1prime.ru/20240229/845754173.html

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совет федерации, ценные бумаги