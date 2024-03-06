Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон о тестировании клиентов финансовых платформ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/845998811.html
Совфед одобрил закон о тестировании клиентов финансовых платформ
Совфед одобрил закон о тестировании клиентов финансовых платформ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о тестировании клиентов финансовых платформ
Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает обязательное тестирование клиентов финансовых платформ при покупке ценных бумаг. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:17+0300
2024-03-06T11:17+0300
совет федерации
ценные бумаги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_06380a0455e3e6fc6d159ecb6ca16ca7.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает обязательное тестирование клиентов финансовых платформ при покупке ценных бумаг. Первоначальная редакция документа касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения в Госдуме документ был дополнен положениями, касающимися, в том числе, тестирования получателей финансовых услуг. Его должен проводить оператор финансовой платформы либо привлеченный им профучастник рынка ценных бумаг. Приобретение ценных бумаг через финансовую платформу допускается только при наличии положительного результата тестирования. При этом тестирование не потребуется, если сумма сделки превышает сумму, установленную нормативным актом Банка России; либо если сделка совершается с ценными бумагами, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам по закону "О рынке ценных бумаг". Такие бумаги перечислены в пункте 2 статьи 3.1 этого закона (ценные бумаги, включенные в котировальные списки биржи, за исключением облигаций; государственные ценные бумаги РФ или ее субъектов; облигации российских эмитентов (за рядом исключений); инвестиционные паи биржевых фондов и ряд других). Само тестирование будет проводиться бесплатно в форме письменных ответов на вопросы. Порядок тестирования и перечень вопросов финансовая платформа определит в своих правилах. При получении положительного результата повторные тесты не проводятся. Эти положения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие изменения, начнет действовать сразу после публикации.
https://1prime.ru/20240229/845754173.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0c076640b82bdb9b59f85502f0760803.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совет федерации, ценные бумаги
Совет Федерации, ценные бумаги
11:17 06.03.2024
 
Совфед одобрил закон о тестировании клиентов финансовых платформ

СФ одобрил закон о тестировании клиентов финансовых платформ при покупке ценных бумаг

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает обязательное тестирование клиентов финансовых платформ при покупке ценных бумаг.
Первоначальная редакция документа касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения в Госдуме документ был дополнен положениями, касающимися, в том числе, тестирования получателей финансовых услуг.
Его должен проводить оператор финансовой платформы либо привлеченный им профучастник рынка ценных бумаг. Приобретение ценных бумаг через финансовую платформу допускается только при наличии положительного результата тестирования.
При этом тестирование не потребуется, если сумма сделки превышает сумму, установленную нормативным актом Банка России; либо если сделка совершается с ценными бумагами, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам по закону "О рынке ценных бумаг".
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
В ЦБ предположили, что еще может стимулировать техкомпании выйти на биржу
29 февраля, 22:26
Такие бумаги перечислены в пункте 2 статьи 3.1 этого закона (ценные бумаги, включенные в котировальные списки биржи, за исключением облигаций; государственные ценные бумаги РФ или ее субъектов; облигации российских эмитентов (за рядом исключений); инвестиционные паи биржевых фондов и ряд других).
Само тестирование будет проводиться бесплатно в форме письменных ответов на вопросы. Порядок тестирования и перечень вопросов финансовая платформа определит в своих правилах. При получении положительного результата повторные тесты не проводятся.
Эти положения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие изменения, начнет действовать сразу после публикации.
 
Совет Федерацииценные бумаги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала