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Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля - 06.03.2024, ПРАЙМ
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля, доллар и евро также снижаются, причем курс евро достиг 98 рублей впервые с 15... | 06.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля, доллар и евро также снижаются, причем курс евро достиг 98 рублей впервые с 15 февраля, следует из данных торговой площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 11.31 мск снижался на 7 копеек, до 12,49 рубля, доллара - на 32 копейки, до 90,2 рубля, евро – на 61 копейку, до 98,04 рубля.
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курс юаня, мосбиржа
курс юаня, Мосбиржа
11:23 06.03.2024 (обновлено: 11:50 06.03.2024)
 
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля, доллар и евро также снижаются, причем курс евро достиг 98 рублей впервые с 15 февраля, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.31 мск снижался на 7 копеек, до 12,49 рубля, доллара - на 32 копейки, до 90,2 рубля, евро – на 61 копейку, до 98,04 рубля.
 
курс юаняМосбиржа
 
 
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