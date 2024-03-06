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Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля - 06.03.2024, ПРАЙМ

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля, доллар и евро также снижаются, причем курс евро достиг 98 рублей впервые с 15... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:23+0300

2024-03-06T11:23+0300

2024-03-06T11:50+0300

курс юаня

мосбиржа

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля, доллар и евро также снижаются, причем курс евро достиг 98 рублей впервые с 15 февраля, следует из данных торговой площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 11.31 мск снижался на 7 копеек, до 12,49 рубля, доллара - на 32 копейки, до 90,2 рубля, евро – на 61 копейку, до 98,04 рубля.

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курс юаня, мосбиржа