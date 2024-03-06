https://1prime.ru/20240306/845999393.html

Совфед одобрил ужесточение требований к производителям алкоголя

Совфед одобрил ужесточение требований к производителям алкоголя - 06.03.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил ужесточение требований к производителям алкоголя

Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:26+0300

2024-03-06T11:26+0300

2024-03-06T11:26+0300

совет федерации

алкоголь

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Документ усиливает регулирование на алкогольном рынке при производстве спирта и вино-водочной продукции. В частности, повышаются требования к уставному капиталу организаций, которые хотят получить лицензию на производство этилового спирта. Сейчас он должен составлять как минимум 10 миллионов рублей, предлагается увеличить его до 100 миллионов. Кроме того, уточняются правила использования оборудования для производства спиртовой и алкогольной продукции, ужесточают требования к группе организаций, совместно осуществляющих такое производство. В закон о госрегулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции вводят понятия "перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией", "аффилированные лица".

https://1prime.ru/20240302/845822464.html

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совет федерации, алкоголь