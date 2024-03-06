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В посольстве в Турции назвали статью о разведдеятельности России клеветой - 06.03.2024, ПРАЙМ
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В посольстве в Турции назвали статью о разведдеятельности России клеветой
В посольстве в Турции назвали статью о разведдеятельности России клеветой - 06.03.2024, ПРАЙМ
В посольстве в Турции назвали статью о разведдеятельности России клеветой
Российское посольство в Турции назвало "клеветническим, злонамеренным домыслом", не нуждающимся в комментировании, публикацию газеты Financial Times о якобы... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T11:39+0300
2024-03-06T11:40+0300
россия
запад
разведка
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АНКАРА, 6 мар – ПРАЙМ. Российское посольство в Турции назвало "клеветническим, злонамеренным домыслом", не нуждающимся в комментировании, публикацию газеты Financial Times о якобы "возобновлении шпионской деятельности" России против Запада. Издание со ссылкой на источники в разведслужбах стран Запада сообщило, что Москва возобновила разведдеятельность на уровне времен холодной войны, примером чего является публикация разговора немецких военных. Газета со ссылкой на представителей служб безопасности этих стран указала, что примерно 150 российских агентов якобы работают "под дипломатическим прикрытием". Неназванный источник издания утверждает, не приводя доказательств, что Турция и ОАЭ стали важными "перевалочными пунктами" для операций российской разведки в Европе. "Посольство не считает нужным комментировать клеветнические, злонамеренные домыслы западных СМИ. Как говорит русская пословица, на всякий чих не наздравствуешься", — заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе принимали участие четыре военных, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, запад, разведка
РОССИЯ, ЗАПАД, разведка
11:39 06.03.2024 (обновлено: 11:40 06.03.2024)
 
В посольстве в Турции назвали статью о разведдеятельности России клеветой

Посольство в Турции: статья FT о разведдеятельности России является клеветой

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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АНКАРА, 6 мар – ПРАЙМ. Российское посольство в Турции назвало "клеветническим, злонамеренным домыслом", не нуждающимся в комментировании, публикацию газеты Financial Times о якобы "возобновлении шпионской деятельности" России против Запада.
Издание со ссылкой на источники в разведслужбах стран Запада сообщило, что Москва возобновила разведдеятельность на уровне времен холодной войны, примером чего является публикация разговора немецких военных. Газета со ссылкой на представителей служб безопасности этих стран указала, что примерно 150 российских агентов якобы работают "под дипломатическим прикрытием". Неназванный источник издания утверждает, не приводя доказательств, что Турция и ОАЭ стали важными "перевалочными пунктами" для операций российской разведки в Европе.
"Посольство не считает нужным комментировать клеветнические, злонамеренные домыслы западных СМИ. Как говорит русская пословица, на всякий чих не наздравствуешься", — заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе принимали участие четыре военных, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
РОССИЯЗАПАДразведка
 
 
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