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"Отменили доллар". Раскрыт секрет роста российской экономики

"Отменили доллар". Раскрыт секрет роста российской экономики - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Отменили доллар". Раскрыт секрет роста российской экономики

Успех российской экономики, которой, невзирая на санкции, удалось обойти американскую и европейскую, связан с отказом от доллара и переходом на нацвалюты в... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:50+0300

2024-03-06T11:50+0300

2024-03-06T11:57+0300

экономика рф

торговля в нацвалютах

курс доллара

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Успех российской экономики, которой, невзирая на санкции, удалось обойти американскую и европейскую, связан с отказом от доллара и переходом на нацвалюты в торговле с Китаем и Индией, пишет турецкая Aydinlik.Каким образом это удалось, невзирая на военный конфликт и беспрецедентные санкции, введенные против России странами Запада? Прежде всего, благодаря переориентации экспорта энергоносителей на страны Азии. Хотя доля российского газа на рынках Германии, Великобритании и Италии стала нулевой или резко сократилась, азиатский рынок компенсировал потери, пишет издание. Так, Россия увеличила долю в нефтяном импорте Индии с 2 до 30 процентов, став крупнейшим поставщиком "черного золота" в эту страну.Еще одна причина "непотопляемости" и уверенного роста российской экономики, несмотря на ограничения – рост доли нацвалют в торговле с Китаем и Индией. 90 процентов товарооборота России и Китая осуществляется в рублях и юанях.В целом, по оценке Банка России, с 2022 года доля рубля в торговле с Европой выросла почти до 50 процентов, а с Азией – до четверти.Таким образом, российская экономика продолжает расти, невзирая на санкции, благодаря своей самодостаточности, укреплению связей с Азией и переходу на торговлю в нацвалютах. В долгосрочной перспективе этот тренд сохранится, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

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экономика рф, торговля в нацвалютах, курс доллара