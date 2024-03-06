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В Кремле прокомментировали решение МУС об аресте российских военачальников - 06.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали решение МУС об аресте российских военачальников
В Кремле прокомментировали решение МУС об аресте российских военачальников - 06.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение МУС об аресте российских военачальников
Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест военачальников из России, заявил официальный представитель Кремля... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:10+0300
2024-03-06T12:21+0300
россия
мус
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест военачальников из России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. МУС 5 марта выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. "Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", — прокомментировал Песков решение инстанции. Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли, в том числе Россия, США, Китай.
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россия, мус, дмитрий песков
РОССИЯ, МУС, Дмитрий Песков, Политика
12:10 06.03.2024 (обновлено: 12:21 06.03.2024)
 
В Кремле прокомментировали решение МУС об аресте российских военачальников

Песков: Москва не признает решения МУС, выдавшего ордера на арест военачальников из России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на московский Кремль
Вид на московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест военачальников из России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
МУС 5 марта выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине.
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"Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", — прокомментировал Песков решение инстанции.
Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли, в том числе Россия, США, Китай.
 
ПолитикаРОССИЯМУСДмитрий Песков
 
 
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