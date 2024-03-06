https://1prime.ru/20240306/846003155.html

В Кремле прокомментировали решение МУС об аресте российских военачальников

В Кремле прокомментировали решение МУС об аресте российских военачальников - 06.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали решение МУС об аресте российских военачальников

Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест военачальников из России, заявил официальный представитель Кремля... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:10+0300

2024-03-06T12:10+0300

2024-03-06T12:21+0300

россия

мус

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест военачальников из России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. МУС 5 марта выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. "Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", — прокомментировал Песков решение инстанции. Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли, в том числе Россия, США, Китай.

https://1prime.ru/20240304/845857317.html

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россия, мус, дмитрий песков