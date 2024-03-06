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Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек - 06.03.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
Совет Федерации одобрил закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:20+0300
2024-03-06T12:29+0300
совет федерации
пенсии
закон
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей. Кроме того, это должны быть дети, не достигшие возраста 18 лет, либо достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение. Кроме того, отмечается, что это могут быть обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.
https://1prime.ru/20240305/pensiya-845945989.html
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совет федерации, пенсии, закон
Совет Федерации, Пенсии, закон
12:20 06.03.2024 (обновлено: 12:29 06.03.2024)
 
Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек с правнуками

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей.
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Кроме того, это должны быть дети, не достигшие возраста 18 лет, либо достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение. Кроме того, отмечается, что это могут быть обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.
Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.
 
Совет ФедерацииПенсиизакон
 
 
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