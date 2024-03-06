https://1prime.ru/20240306/846003654.html

Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек - 06.03.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

Совет Федерации одобрил закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:20+0300

2024-03-06T12:20+0300

2024-03-06T12:29+0300

совет федерации

пенсии

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/83326/18/833261807_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_48688e1658869d9c70cf8ea67133ec1f.jpg

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей. Кроме того, это должны быть дети, не достигшие возраста 18 лет, либо достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение. Кроме того, отмечается, что это могут быть обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.

https://1prime.ru/20240305/pensiya-845945989.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совет федерации, пенсии, закон