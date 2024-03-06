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Названа сумма, которую хочет заработать ЕС на российских активах

Названа сумма, которую хочет заработать ЕС на российских активах - 06.03.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, которую хочет заработать ЕС на российских активах

Сумма, которую ЕС намерен заработать на замороженных российских активах до 2027 года — 15 миллиардов евро, она сравнима с размером планируемой безвозмездной... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:28+0300

2024-03-06T12:28+0300

2024-03-06T13:05+0300

замороженные российские активы

украина

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сумма, которую ЕС намерен заработать на замороженных российских активах до 2027 года — 15 миллиардов евро, она сравнима с размером планируемой безвозмездной поддержки Киева и равна примерно трети еего военного бюджета, подсчитало РИА Новости. После начала СВО Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Примерно 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз рассчитывает заработать на замороженных суверенных российских активах 15 млрд евро до 2027 года, и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В конце февраля евродепутаты одобрили создание нового фонда помощи Украине в размере 50 млрд евро. Эти деньги предполагается выделять Украине до 2027 года. При этом 33 млрд евро из них составят кредиты, а оставшаяся сумма, 17 млрд евро, — безвозмездная поддержка. Отмечается, что размер планируемого "заработка" ЕС от использования замороженных российских активов составляет почти треть военного бюджета Украины: в этом году страна заложила на оборону и безопасность 1,69 триллиона гривен, или 40,7 миллиарда долларов (22,1% ВВП). Европейский центробанк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.

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замороженные российские активы, украина