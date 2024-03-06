Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа сумма, которую хочет заработать ЕС на российских активах - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/846004940.html
Названа сумма, которую хочет заработать ЕС на российских активах
Названа сумма, которую хочет заработать ЕС на российских активах - 06.03.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, которую хочет заработать ЕС на российских активах
Сумма, которую ЕС намерен заработать на замороженных российских активах до 2027 года — 15 миллиардов евро, она сравнима с размером планируемой безвозмездной... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:28+0300
2024-03-06T13:05+0300
замороженные российские активы
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сумма, которую ЕС намерен заработать на замороженных российских активах до 2027 года — 15 миллиардов евро, она сравнима с размером планируемой безвозмездной поддержки Киева и равна примерно трети еего военного бюджета, подсчитало РИА Новости. После начала СВО Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Примерно 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз рассчитывает заработать на замороженных суверенных российских активах 15 млрд евро до 2027 года, и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В конце февраля евродепутаты одобрили создание нового фонда помощи Украине в размере 50 млрд евро. Эти деньги предполагается выделять Украине до 2027 года. При этом 33 млрд евро из них составят кредиты, а оставшаяся сумма, 17 млрд евро, — безвозмездная поддержка. Отмечается, что размер планируемого "заработка" ЕС от использования замороженных российских активов составляет почти треть военного бюджета Украины: в этом году страна заложила на оборону и безопасность 1,69 триллиона гривен, или 40,7 миллиарда долларов (22,1% ВВП). Европейский центробанк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:50:795:646_1920x0_80_0_0_5be110dedf8b4bf9b321c7023cd532ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, украина
замороженные российские активы, УКРАИНА
12:28 06.03.2024 (обновлено: 13:05 06.03.2024)
 
Названа сумма, которую хочет заработать ЕС на российских активах

РИА Новости: ЕС хочет заработать с активов РФ столько, сколько безвозмездно передаст Киеву

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© Фото : Администрация Президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сумма, которую ЕС намерен заработать на замороженных российских активах до 2027 года — 15 миллиардов евро, она сравнима с размером планируемой безвозмездной поддержки Киева и равна примерно трети еего военного бюджета, подсчитало РИА Новости.
После начала СВО Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Примерно 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз рассчитывает заработать на замороженных суверенных российских активах 15 млрд евро до 2027 года, и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В конце февраля евродепутаты одобрили создание нового фонда помощи Украине в размере 50 млрд евро. Эти деньги предполагается выделять Украине до 2027 года. При этом 33 млрд евро из них составят кредиты, а оставшаяся сумма, 17 млрд евро, — безвозмездная поддержка.
Отмечается, что размер планируемого "заработка" ЕС от использования замороженных российских активов составляет почти треть военного бюджета Украины: в этом году страна заложила на оборону и безопасность 1,69 триллиона гривен, или 40,7 миллиарда долларов (22,1% ВВП).
Европейский центробанк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
 
замороженные российские активыУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала