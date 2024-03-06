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Депутат Картаполов оценил проостановку Молдавией действия ДОВСЕ
Депутат Картаполов оценил проостановку Молдавией действия ДОВСЕ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Депутат Картаполов оценил проостановку Молдавией действия ДОВСЕ
Решение Молдавии приостановть действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, однако этот шаг не изменить... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:31+0300
2024-03-06T12:31+0300
2024-03-06T12:35+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Решение Молдавии приостановть действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, однако этот шаг не изменить ничего. Об этом заявил агентству РИА Новости глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Молдавское правительство 6 марта одобрило приостановку действия ДОВСЕ."По сути этот договор уже утратил свое предназначение на сегодняшний день, поэтому ничего это не изменит, но сам шаг направлен против интересов нашей страны, мы это, безусловно, будем иметь в виду", - прокомментировал Картаполов решение властей Молдавии.Депутат Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что Молдавия, пытаясь действовать в тренде действий НАТО, проводит "немиролюбивую политику".Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году. Документ ограничивал использование в регионе боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных самолетов и ударных вертолетов. Россия денонсировала этот договор в 2023 году.
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довсе, молдавия, госдума
Политика, ДОВСЕ, МОЛДАВИЯ, Госдума
Депутат Картаполов оценил проостановку Молдавией действия ДОВСЕ
Картаполов: приостановка Молдавией действия ДОВСЕ направлена против интересов России
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Решение Молдавии приостановть действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, однако этот шаг не изменить ничего. Об этом заявил агентству РИА Новости глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
Молдавское правительство 6 марта одобрило приостановку действия ДОВСЕ.
"По сути этот договор уже утратил свое предназначение на сегодняшний день, поэтому ничего это не изменит, но сам шаг направлен против интересов нашей страны, мы это, безусловно, будем иметь в виду", - прокомментировал Картаполов решение властей Молдавии.
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Депутат Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что Молдавия, пытаясь действовать в тренде действий НАТО, проводит "немиролюбивую политику".
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году. Документ ограничивал использование в регионе боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных самолетов и ударных вертолетов. Россия денонсировала этот договор в 2023 году.