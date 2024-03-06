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В Киеве отвергли призывы к смягчению запрета на переговоры с Москвой - 06.03.2024, ПРАЙМ
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В Киеве отвергли призывы к смягчению запрета на переговоры с Москвой
В Киеве отвергли призывы к смягчению запрета на переговоры с Москвой - 06.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве отвергли призывы к смягчению запрета на переговоры с Москвой
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг призывы к изменению позиции Киева для переговоров с Москвой на фоне... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:34+0300
2024-03-06T12:34+0300
украина
россия
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг призывы к изменению позиции Киева для переговоров с Москвой на фоне опубликованных ранее в СМИ сообщения о возможном смягчении запрета на диалог. Эксперты из США в статье для журнала Foreign Affairs во вторник сообщили, что Киев может смягчить запрет на переговоры с Москвой в рамках подготовки к ним, в частности, разрешив переговоры с представителями российского правительства, но не с президентом России Владимиром Путиным. "Предупреждая разного рода "инсайты", экспертные прогнозы, комментарии "анонимных источников", которые активизировались на очередной волне разговоров о "необходимости достижения консенсуса", "прекращении огня", "поиске мирных путей", "начале консультаций и переговоров"… Усилия международных посредников, представляющих мощные и могущественные страны, необходимо направить не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права", — написал Данилов в социальной сети Facebook*. Он также отметил, что подобного рода высказывания о переговорах направлены исключительно на тех, кто "уверовал в "слабость Запада", "упадок Америки", "украинскую усталость". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает РФ к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что, если на Украине хотят переговорного процесса, нужно отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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украина, россия, сво
УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
12:34 06.03.2024
 
В Киеве отвергли призывы к смягчению запрета на переговоры с Москвой

Секретарь СНБО Украины Данилов отверг призывы к смягчению запрета на переговоры с Россией

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг призывы к изменению позиции Киева для переговоров с Москвой на фоне опубликованных ранее в СМИ сообщения о возможном смягчении запрета на диалог.
Эксперты из США в статье для журнала Foreign Affairs во вторник сообщили, что Киев может смягчить запрет на переговоры с Москвой в рамках подготовки к ним, в частности, разрешив переговоры с представителями российского правительства, но не с президентом России Владимиром Путиным.
"Предупреждая разного рода "инсайты", экспертные прогнозы, комментарии "анонимных источников", которые активизировались на очередной волне разговоров о "необходимости достижения консенсуса", "прекращении огня", "поиске мирных путей", "начале консультаций и переговоров"… Усилия международных посредников, представляющих мощные и могущественные страны, необходимо направить не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права", — написал Данилов в социальной сети Facebook*.
Он также отметил, что подобного рода высказывания о переговорах направлены исключительно на тех, кто "уверовал в "слабость Запада", "упадок Америки", "украинскую усталость".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает РФ к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что, если на Украине хотят переговорного процесса, нужно отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
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