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В центре Варшаве проходит крупная акция фермеров
В центре Варшаве проходит крупная акция фермеров - 06.03.2024, ПРАЙМ
В центре Варшаве проходит крупная акция фермеров
Польские фермеры проводят в центре Варшавы крупную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:37+0300
2024-03-06T12:37+0300
2024-03-06T12:37+0300
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ВАРШАВА, 6 мар – ПРАЙМ. Польские фермеры проводят в центре Варшавы крупную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости. В среду в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники, пчеловоды. Тысячи человек собрались около канцелярии премьер-министра. Под национальными флагами Польши они под звуки барабанов, горнов и сирен вышли на проезжую часть, перекрыв уличное движение в центре города. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что встретится с фермерами не в день их протеста, а в субботу. Несмотря на запрет, протестующие взрывают петарды и зажигают файеры, а также подожгли вблизи канцелярии премьера несколько покрышек. На тракторном прицепе они привезли сделанный из соломы танк, прицепив на него плакаты "АгроАбрамс" и "Потомский фермер над разделами". На месте присутствуют значительные силы полиции, над протестующими барражирует полицейский вертолет. После манифестации у канцелярии премьер-министра они направятся к зданию сейма. Организаторы в своей заявке на проведение манифестации указали, что в ней примет участие до 150 тысяч человек. Для обеспечения порядка на помощь варшавскому гарнизону прибыли около двух тысяч полицейских из других регионов Польши. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Полиция советует горожанам не планировать в часы протеста посещение центра Варшавы, а также ознакомиться с изменениями в работе общественного транспорта. Фермеры также продолжают протесты по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
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польша, украина, польские фермеры
ПОЛЬША, УКРАИНА, польские фермеры
В центре Варшаве проходит крупная акция фермеров
РИА Новости: крупная акция фермеров против ввоза сельхозпродукции с Украины идет в Варшаве
ВАРШАВА, 6 мар – ПРАЙМ. Польские фермеры проводят в центре Варшавы крупную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники, пчеловоды.
Тысячи человек собрались около канцелярии премьер-министра. Под национальными флагами Польши они под звуки барабанов, горнов и сирен вышли на проезжую часть, перекрыв уличное движение в центре города. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что встретится с фермерами не в день их протеста, а в субботу.
Несмотря на запрет, протестующие взрывают петарды и зажигают файеры, а также подожгли вблизи канцелярии премьера несколько покрышек. На тракторном прицепе они привезли сделанный из соломы танк, прицепив на него плакаты "АгроАбрамс" и "Потомский фермер над разделами". На месте присутствуют значительные силы полиции, над протестующими барражирует полицейский вертолет. После манифестации у канцелярии премьер-министра они направятся к зданию сейма.
Назван предательский шаг Польши, который взорвет Украину изнутри
Организаторы в своей заявке на проведение манифестации указали, что в ней примет участие до 150 тысяч человек. Для обеспечения порядка на помощь варшавскому гарнизону прибыли около двух тысяч полицейских из других регионов Польши.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Полиция советует горожанам не планировать в часы протеста посещение центра Варшавы, а также ознакомиться с изменениями в работе общественного транспорта.
Фермеры также продолжают протесты по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.