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В Индии заявили о планах увеличить долю в космической экономике в пять раз

В Индии заявили о планах увеличить долю в космической экономике в пять раз - 06.03.2024, ПРАЙМ

В Индии заявили о планах увеличить долю в космической экономике в пять раз

Индия нацелена на пятикратное увеличение своей доли в мировой космической экономике, заявил госминистр Индии Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:38+0300

2024-03-06T12:38+0300

2024-03-06T12:38+0300

экономика

космос

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар – ПРАЙМ. Индия нацелена на пятикратное увеличение своей доли в мировой космической экономике, заявил госминистр Индии Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли. "Космическая экономика Индии сегодня составляет скромные 8 миллиардов долларов, но наш собственный прогноз заключается в том, что к 2040 году она увеличится в разы. Но еще интереснее то, что, по мнению некоторых международных наблюдателей, например, в недавнем отчете ADL, упоминается, что к 2040 году мы можем иметь потенциал в 100 миллиардов долларов", — рассказал министр. Сингх сказал, что, хотя индийская программа космических исследований началась в 1969 году, когда США высадили первого человека на Луну, Индия быстро догнала космические страны и в 2023 году индийская лунная миссия "Чандраян-3" совершил историческую посадку на южный полюс Луны, где еще никто не высаживался. "Если вы посмотрите только на космический бюджет, то за последние девять лет он увеличился на 142%", — сказал он, отметив, что произошло трехкратное или более увеличение соответствующих бюджетов таких отделов как Департамент науки и технологий и Департамент атомной энергии. Министр отметил, что из 424 иностранных спутников, запущенных Организацией космических исследований Индии с 1990-х годов, более 90% - 389 - были запущены за последние девять лет. "Общий доход, полученный благодаря запускам европейских спутников за последние 30 лет, составляет 256 миллионов евро (более 278 миллионов долларов) из которые 223 миллиона евро (более 242 миллионов долларов), почти 90%, заработали за последние девять лет, а это означает, что масштабы выросли, скорость выросла, и, следовательно, произошел огромный скачок", - сказал министр. По словам министра, индийские космические технологии затрагивают жизнь практически каждого человека. Космические технологии применяются в различных секторах, таких как борьба со стихийными бедствиями, железные дороги, автомагистрали и умные города, сельское хозяйство, водное картирование, медицина и робототехника.

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космос, индия