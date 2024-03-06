https://1prime.ru/20240306/846006824.html
Суд в Иране одобрил конфискацию груза нефтяного танкера из США, пишут СМИ
Суд в Иране одобрил конфискацию груза нефтяного танкера из США, пишут СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Суд в Иране одобрил конфискацию груза нефтяного танкера из США, пишут СМИ
Международный суд Тегерана удовлетворил иск, поданный против США иранскими гражданами, страдающими от буллёзного эпидермолиза и не получающими необходимых... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:54+0300
2024-03-06T12:54+0300
2024-03-06T12:54+0300
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ТЕГЕРАН, 6 мар – ПРАЙМ. Международный суд Тегерана удовлетворил иск, поданный против США иранскими гражданами, страдающими от буллёзного эпидермолиза и не получающими необходимых лекарств из-за наложенных Штатами санкций, суд постановил конфисковать груз американской нефти, который год назад перевозило в Персидском заливе судно Advantage Sweet, сообщает агентство Tasnim. Буллёзный эпидермолиз (БЭ) - группа редких наследственных генетических заболеваний. Кожный покров больных БЭ очень раним, поэтому даже легкие прикосновения к нему или трение одежды вызывают появление пузырей, оставляющих после себя раны. Эта особенность заболевания, когда кожа больного ранима, словно крылья бабочки, обусловила появление в языке обозначения таких больных как "людей-бабочек". "На фоне санкций западных стран и особенно США, которые воспрепятствовали продаже шведской компанией лекарств, необходимых "людям-бабочкам", и нанесли им серьезный физический и психологический ущерб, пациенты... подали жалобу против США в 55-е отделение Международного суда Тегерана. На этом основании, после проведения ряда юридических процедур адвокатом по делу, в итоге суд постановил конфисковать груз американской нефти судна Advantage Sweet в Персидском заливе, и груз этого судна был конфискован", - говорится в сообщении агентства. В конце апреля прошлого года в центральном командовании ВМС США заявили, что нефтяной танкер Advantage Sweet, следовавший под флагом Маршалловых Островов, был захвачен в Оманском заливе Военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Американские ВМС утверждали, что действия Ирана "противоречат международному законодательству и нарушают безопасность и стабильность в регионе". В ВМС США заявляли, что "преследование судов со стороны Ирана" несет угрозу для безопасности в море и мировой экономики. По утверждению Пятого флота американских военно-морских сил, касающегося Advantage Sweet, в течение двух лет (2021-2023) Иран незаконно захватил как минимум пять торговых судов на Ближнем Востоке.
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иран, сша, танкер
Суд в Иране одобрил конфискацию груза нефтяного танкера из США, пишут СМИ
Tasnim: иранский суд конфисковал груз нефтяного танкера из США Advantage Sweet
ТЕГЕРАН, 6 мар – ПРАЙМ. Международный суд Тегерана удовлетворил иск, поданный против США иранскими гражданами, страдающими от буллёзного эпидермолиза и не получающими необходимых лекарств из-за наложенных Штатами санкций, суд постановил конфисковать груз американской нефти, который год назад перевозило в Персидском заливе судно Advantage Sweet, сообщает агентство Tasnim.
Буллёзный эпидермолиз (БЭ) - группа редких наследственных генетических заболеваний. Кожный покров больных БЭ очень раним, поэтому даже легкие прикосновения к нему или трение одежды вызывают появление пузырей, оставляющих после себя раны. Эта особенность заболевания, когда кожа больного ранима, словно крылья бабочки, обусловила появление в языке обозначения таких больных как "людей-бабочек".
"На фоне санкций западных стран и особенно США, которые воспрепятствовали продаже шведской компанией лекарств, необходимых "людям-бабочкам", и нанесли им серьезный физический и психологический ущерб, пациенты... подали жалобу против США в 55-е отделение Международного суда Тегерана. На этом основании, после проведения ряда юридических процедур адвокатом по делу, в итоге суд постановил конфисковать груз американской нефти судна Advantage Sweet в Персидском заливе, и груз этого судна был конфискован", - говорится в сообщении агентства.
Иран нарастил производство нефти на 200 тысяч баррелей в сутки
В конце апреля прошлого года в центральном командовании ВМС США заявили, что нефтяной танкер Advantage Sweet, следовавший под флагом Маршалловых Островов, был захвачен в Оманском заливе Военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Американские ВМС утверждали, что действия Ирана "противоречат международному законодательству и нарушают безопасность и стабильность в регионе". В ВМС США заявляли, что "преследование судов со стороны Ирана" несет угрозу для безопасности в море и мировой экономики. По утверждению Пятого флота американских военно-морских сил, касающегося Advantage Sweet, в течение двух лет (2021-2023) Иран незаконно захватил как минимум пять торговых судов на Ближнем Востоке.