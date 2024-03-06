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Число сделок частных инвесторов на Мосбирже достигло рекорда - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Число сделок частных инвесторов на Мосбирже достигло рекорда
Число сделок частных инвесторов на Мосбирже достигло рекорда - 06.03.2024, ПРАЙМ
Число сделок частных инвесторов на Мосбирже достигло рекорда
Количество физлиц с брокерским счетом на Московской бирже превысило по итогам февраля 30,7 миллиона, причём хотя бы одну покупку или продажу совершали 4,1... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:59+0300
2024-03-06T12:59+0300
московская биржа
частные инвесторы
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Количество физлиц с брокерским счетом на Московской бирже превысило по итогам февраля 30,7 миллиона, причём хотя бы одну покупку или продажу совершали 4,1 миллиона из них, что стало историческим месячным рекордом, сообщает торговая площадка. "Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2024 года превысило 30,7 миллиона, ими открыто 54,3 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже в феврале заключали 4,1 миллиона частных инвесторов - максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями - 33%, на спот-рынке валюты - 12%, на срочном рынке - 62%", - говорится в сообщении. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в феврале вырос на 11% в годовом исчислении, до 74,2 миллиарда рублей. Из них в облигации вложено 59,1 миллиарда, в акции - 4,6 миллиарда, в БПИФ - 10,5 миллиарда рублей. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 13%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 87%. В феврале самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,7% и 7,2% соответственно), акции "Газпрома" (14,1%), "Лукойла" (14,1%), "Яндекса" (7,9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,3%), акции "Норникеля" (5,5%), "Роснефти" (5,7%), "Северстали" (4,2%) и "Магнита" (4,3%). По числу физлиц с брокерскими счетами на бирже лидируют Москва (2,65 миллиона), Московская область (1,75 миллиона), Санкт-Петербург (1,33 миллиона), Краснодарский край (1,18 миллиона), Башкирия (1,04 миллиона), Свердловская область (1,04 миллиона), Татарстан (959 тысяч), Ростовская область (934 тысяч), Челябинская область (813 тысяч), Самарская область (720 тысяч человек). Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в феврале составило 5,8 миллиона. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 221,7 миллиарда рублей, в структуре оборота 75% – сделки с акциями, 11% – с облигациями и 14% – с паями фондов. Лидеры: Москва (577 тысяч счетов), Московская область (342,1 тысячи), Санкт-Петербург (278,3 тысячи), Свердловская область (193,3 тысячи), Краснодарский край (185,6 тысяч), Башкирия (181,2 тысячи), Татарстан (160,6 тысяч), Ростовская (150,9 тысяч), Челябинская (143,6 тысячи) и Самарская области (134,1 тысячи).
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московская биржа, частные инвесторы
Московская биржа, частные инвесторы
12:59 06.03.2024
 
Число сделок частных инвесторов на Мосбирже достигло рекорда

Сделки на Мосбирже в феврале заключили рекордные 4,1 миллиона частных инвесторов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Количество физлиц с брокерским счетом на Московской бирже превысило по итогам февраля 30,7 миллиона, причём хотя бы одну покупку или продажу совершали 4,1 миллиона из них, что стало историческим месячным рекордом, сообщает торговая площадка.
"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2024 года превысило 30,7 миллиона, ими открыто 54,3 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже в феврале заключали 4,1 миллиона частных инвесторов - максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями - 33%, на спот-рынке валюты - 12%, на срочном рынке - 62%", - говорится в сообщении.
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в феврале вырос на 11% в годовом исчислении, до 74,2 миллиарда рублей. Из них в облигации вложено 59,1 миллиарда, в акции - 4,6 миллиарда, в БПИФ - 10,5 миллиарда рублей. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 13%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 87%.
В феврале самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,7% и 7,2% соответственно), акции "Газпрома" (14,1%), "Лукойла" (14,1%), "Яндекса" (7,9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,3%), акции "Норникеля" (5,5%), "Роснефти" (5,7%), "Северстали" (4,2%) и "Магнита" (4,3%).
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По числу физлиц с брокерскими счетами на бирже лидируют Москва (2,65 миллиона), Московская область (1,75 миллиона), Санкт-Петербург (1,33 миллиона), Краснодарский край (1,18 миллиона), Башкирия (1,04 миллиона), Свердловская область (1,04 миллиона), Татарстан (959 тысяч), Ростовская область (934 тысяч), Челябинская область (813 тысяч), Самарская область (720 тысяч человек).
Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в феврале составило 5,8 миллиона. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 221,7 миллиарда рублей, в структуре оборота 75% – сделки с акциями, 11% – с облигациями и 14% – с паями фондов. Лидеры: Москва (577 тысяч счетов), Московская область (342,1 тысячи), Санкт-Петербург (278,3 тысячи), Свердловская область (193,3 тысячи), Краснодарский край (185,6 тысяч), Башкирия (181,2 тысячи), Татарстан (160,6 тысяч), Ростовская (150,9 тысяч), Челябинская (143,6 тысячи) и Самарская области (134,1 тысячи).
 
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