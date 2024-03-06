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Решения МУС являются для России юридически ничтожными, заявила Захарова - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Решения МУС являются для России юридически ничтожными, заявила Захарова
Решения МУС являются для России юридически ничтожными, заявила Захарова - 06.03.2024, ПРАЙМ
Решения МУС являются для России юридически ничтожными, заявила Захарова
Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакой силы, они юридически ничтожны, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:06+0300
2024-03-06T13:17+0300
россия
мус
мария захарова
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакой силы, они юридически ничтожны, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не признает решения этой инстанции."Россия и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют. И очередные "вбросы" или "выбросы", лучше, наверное, сказать, этого органа не имеют для нас никакой силы, являются юридически ничтожными", — сказала Захарова.Она также отметила, что прокуроры и судьи МУС, участвовавшие в выдаче новых ордеров, уже находятся в международном розыске. По ее словам, данное решение приняли российские правоохранительные органы. Захарова также призвала другие государства сотрудничать с Россией в деле привлечения их к ответственности.В ноябре 2023 года МВД России объявило в розыск судью Серхио Херардо Угальде Годинеса, который выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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россия, мус, мария захарова
РОССИЯ, МУС, Мария Захарова
13:06 06.03.2024 (обновлено: 13:17 06.03.2024)
 
Решения МУС являются для России юридически ничтожными, заявила Захарова

Захарова: решения МУС являются для России юридически ничтожными и не имеют силы

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакой силы, они юридически ничтожны, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не признает решения этой инстанции.
"Россия и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют. И очередные "вбросы" или "выбросы", лучше, наверное, сказать, этого органа не имеют для нас никакой силы, являются юридически ничтожными", — сказала Захарова.
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Она также отметила, что прокуроры и судьи МУС, участвовавшие в выдаче новых ордеров, уже находятся в международном розыске. По ее словам, данное решение приняли российские правоохранительные органы. Захарова также призвала другие государства сотрудничать с Россией в деле привлечения их к ответственности.
В ноябре 2023 года МВД России объявило в розыск судью Серхио Херардо Угальде Годинеса, который выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
 
РОССИЯМУСМария Захарова
 
 
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