https://1prime.ru/20240306/846007831.html

Бербок напомнили о деде-нацисте из-за нападок на Россию

Бербок напомнили о деде-нацисте из-за нападок на Россию - 06.03.2024, ПРАЙМ

Бербок напомнили о деде-нацисте из-за нападок на Россию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок своими нападками на Россию и Сербию продолжает наследие своего деда-нациста, который считал что "защищает... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T13:10+0300

2024-03-06T13:10+0300

2024-03-06T13:10+0300

анналена бербок

нацизм

сербия

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/04/841320499_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b9df2403cafc1469aea64a77e4e8a6e5.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок своими нападками на Россию и Сербию продолжает наследие своего деда-нациста, который считал что "защищает Европу от России". Такое мнение выразил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА, разведка и контрразведка) и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин.Ранее глава немецкого МИД говорила, что сейчас "сердце Европы бьется в Киеве" так же, как во время конфликта в Боснии и Герцеговине при развале Югославии "билось в Сараево".Вулин отметил, что после слов Бербок становится понятно, что ни России, ни Сербии нет места в Евросоюзе."Остается неясной одна вещь - писала ли свое заявление Анналена Бербок сама или переписала речь своего деда Вольдемара, убежденного нациста, когда он получал в 1944 году орден за "военные заслуги"? Так дед-нацист защищал Европу от СССР, неудивительно, что его внучка защищает Европу от сербов и русских, когда они не нападают", - сказал он.Немецкое издание Bild в феврале писало, что дед Бербок был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахте. В журнале Bunte была заметка со ссылкой на архивные документы, согласно которым Вальдемар Бербок в ходе Второй мировой войны служил в звании офицера Вермахта, будучи инженером в области ПВО.

https://1prime.ru/20240226/844500277.html

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анналена бербок, нацизм, сербия