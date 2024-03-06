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Бербок напомнили о деде-нацисте из-за нападок на Россию
Бербок напомнили о деде-нацисте из-за нападок на Россию - 06.03.2024, ПРАЙМ
Бербок напомнили о деде-нацисте из-за нападок на Россию
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок своими нападками на Россию и Сербию продолжает наследие своего деда-нациста, который считал что "защищает... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:10+0300
2024-03-06T13:10+0300
2024-03-06T13:10+0300
анналена бербок
нацизм
сербия
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок своими нападками на Россию и Сербию продолжает наследие своего деда-нациста, который считал что "защищает Европу от России". Такое мнение выразил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА, разведка и контрразведка) и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин.Ранее глава немецкого МИД говорила, что сейчас "сердце Европы бьется в Киеве" так же, как во время конфликта в Боснии и Герцеговине при развале Югославии "билось в Сараево".Вулин отметил, что после слов Бербок становится понятно, что ни России, ни Сербии нет места в Евросоюзе."Остается неясной одна вещь - писала ли свое заявление Анналена Бербок сама или переписала речь своего деда Вольдемара, убежденного нациста, когда он получал в 1944 году орден за "военные заслуги"? Так дед-нацист защищал Европу от СССР, неудивительно, что его внучка защищает Европу от сербов и русских, когда они не нападают", - сказал он.Немецкое издание Bild в феврале писало, что дед Бербок был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахте. В журнале Bunte была заметка со ссылкой на архивные документы, согласно которым Вальдемар Бербок в ходе Второй мировой войны служил в звании офицера Вермахта, будучи инженером в области ПВО.
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анналена бербок, нацизм, сербия
Анналена Бербок, Нацизм, СЕРБИЯ
Бербок напомнили о деде-нацисте из-за нападок на Россию
Вулин после нападок Бербок на Россию и Сербию напомнил о ее деде-нацисте
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок своими нападками на Россию и Сербию продолжает наследие своего деда-нациста, который считал что "защищает Европу от России". Такое мнение выразил экс-глава
Агентства безопасности и информации Сербии (БИА, разведка и контрразведка) и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин.
Ранее глава немецкого МИД говорила, что сейчас "сердце Европы бьется в Киеве" так же, как во время конфликта в Боснии и Герцеговине при развале Югославии "билось в Сараево".
Вулин отметил, что после слов Бербок становится понятно, что ни России, ни Сербии нет места в Евросоюзе.
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
"Остается неясной одна вещь - писала ли свое заявление Анналена Бербок сама или переписала речь своего деда Вольдемара, убежденного нациста, когда он получал в 1944 году орден за "военные заслуги"? Так дед-нацист защищал Европу от СССР, неудивительно, что его внучка защищает Европу от сербов и русских, когда они не нападают", - сказал он.
Немецкое издание Bild в феврале писало, что дед Бербок был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахте. В журнале Bunte была заметка со ссылкой на архивные документы, согласно которым Вальдемар Бербок в ходе Второй мировой войны служил в звании офицера Вермахта, будучи инженером в области ПВО.