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Швеция официально вступит в НАТО 11 марта, сообщают СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Швеция официально вступит в НАТО 11 марта, сообщают СМИ
Швеция официально вступит в НАТО 11 марта, сообщают СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Швеция официально вступит в НАТО 11 марта, сообщают СМИ
Швеция офоциально станет 32-м членом НАТО 11 марта, об этом сообщил телеканал TV4 Nyheterna. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:22+0300
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швеция
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политика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Швеция офоциально станет 32-м членом НАТО 11 марта, об этом сообщил телеканал TV4 Nyheterna."Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО", говорится в сообщении.Отмечается, что в церемонии подписания акта примут участие премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден.Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Альянс в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине. Финляндия стала 31-м участником летом 2023 года.5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующее решение парламент страны принял 24 февраля.
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швеция, нато
ШВЕЦИЯ, НАТО, Политика
13:22 06.03.2024 (обновлено: 13:31 06.03.2024)
 
Швеция официально вступит в НАТО 11 марта, сообщают СМИ

TV4 Nyheterna: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Швеция офоциально станет 32-м членом НАТО 11 марта, об этом сообщил телеканал TV4 Nyheterna.
"Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО", говорится в сообщении.
Отмечается, что в церемонии подписания акта примут участие премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Альянс в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине. Финляндия стала 31-м участником летом 2023 года.
5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующее решение парламент страны принял 24 февраля.
 
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