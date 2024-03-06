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Швеция официально вступит в НАТО 11 марта, сообщают СМИ

Швеция официально вступит в НАТО 11 марта, сообщают СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ

Швеция официально вступит в НАТО 11 марта, сообщают СМИ

Швеция офоциально станет 32-м членом НАТО 11 марта, об этом сообщил телеканал TV4 Nyheterna. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T13:22+0300

2024-03-06T13:22+0300

2024-03-06T13:31+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Швеция офоциально станет 32-м членом НАТО 11 марта, об этом сообщил телеканал TV4 Nyheterna."Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО", говорится в сообщении.Отмечается, что в церемонии подписания акта примут участие премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден.Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Альянс в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине. Финляндия стала 31-м участником летом 2023 года.5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующее решение парламент страны принял 24 февраля.

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