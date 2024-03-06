https://1prime.ru/20240306/846009145.html

Захарова заявила о провокационном характере учений НАТО

Захарова заявила о провокационном характере учений НАТО - 06.03.2024, ПРАЙМ

Захарова заявила о провокационном характере учений НАТО

Учения, которые НАТО проводит на территории Европы, носят агрессивный и провокационный характер в отношении России. Об этом заявила официальный представитель... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T13:33+0300

2024-03-06T13:33+0300

2024-03-06T13:33+0300

нато

россия

мария захарова

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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Учения, которые НАТО проводит на территории Европы, носят агрессивный и провокационный характер в отношении России. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Дипломат напомнила, что крупномасштабные маневры Nordic Response 24, которые проходят на территории Финляндии, Швеции и Норвегии, задействовали 20 тысяч военнослужащих, кораблей, а также авиации."Эти действия носят агрессивный, провокационный характер в отношении нашей страны", - сказала Захарова. По ее словам, спираль эскалации, таким образом, "взвинчивается" при уже накаленной политической обстановке в Европе.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

https://1prime.ru/20240306/846008936.html

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нато, россия, мария захарова