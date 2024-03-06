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Захарова заявила о провокационном характере учений НАТО - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова заявила о провокационном характере учений НАТО
Захарова заявила о провокационном характере учений НАТО - 06.03.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила о провокационном характере учений НАТО
Учения, которые НАТО проводит на территории Европы, носят агрессивный и провокационный характер в отношении России. Об этом заявила официальный представитель... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:33+0300
2024-03-06T13:33+0300
нато
россия
мария захарова
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Учения, которые НАТО проводит на территории Европы, носят агрессивный и провокационный характер в отношении России. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Дипломат напомнила, что крупномасштабные маневры Nordic Response 24, которые проходят на территории Финляндии, Швеции и Норвегии, задействовали 20 тысяч военнослужащих, кораблей, а также авиации."Эти действия носят агрессивный, провокационный характер в отношении нашей страны", - сказала Захарова. По ее словам, спираль эскалации, таким образом, "взвинчивается" при уже накаленной политической обстановке в Европе.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240306/846008936.html
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нато, россия, мария захарова
НАТО, РОССИЯ, Мария Захарова
13:33 06.03.2024
 
Захарова заявила о провокационном характере учений НАТО

Захарова: учения НАТО носят агрессивный и провокационный характер по отношению к России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Учения, которые НАТО проводит на территории Европы, носят агрессивный и провокационный характер в отношении России. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что крупномасштабные маневры Nordic Response 24, которые проходят на территории Финляндии, Швеции и Норвегии, задействовали 20 тысяч военнослужащих, кораблей, а также авиации.
"Эти действия носят агрессивный, провокационный характер в отношении нашей страны", - сказала Захарова.
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По ее словам, спираль эскалации, таким образом, "взвинчивается" при уже накаленной политической обстановке в Европе.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
 
НАТОРОССИЯМария Захарова
 
 
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