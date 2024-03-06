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Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне
Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне - 06.03.2024, ПРАЙМ
Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне
Рассуждения западных стран о ядерной войне грозят рутинизацией этой темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:39+0300
2024-03-06T13:39+0300
2024-03-06T13:40+0300
ядерная угроза
дмитрий песков
россия
мир
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Рассуждения западных стран о ядерной войне грозят рутинизацией этой темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.официальный представитель Кремля 6 марта, в среду, выступает на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, Соединенных Штатах Америки, - это крайне безответственно, и крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы, это очень опасно", - сказал он.Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре ранее заявляла, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как увеличивается число опасных проявлений поведения.
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ядерная угроза, дмитрий песков, россия, мир
ядерная угроза, Дмитрий Песков, РОССИЯ, МИР
Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне
Песков: рассуждения о ядерной войне опасны тем, что происходит рутинизация этой темы
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Рассуждения западных стран о ядерной войне грозят рутинизацией этой темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
официальный представитель Кремля 6 марта, в среду, выступает на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, Соединенных Штатах Америки, - это крайне безответственно, и крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы, это очень опасно", - сказал он.
Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре ранее заявляла, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как увеличивается число опасных проявлений поведения.