Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/846009747.html
Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне
Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне - 06.03.2024, ПРАЙМ
Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне
Рассуждения западных стран о ядерной войне грозят рутинизацией этой темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:39+0300
2024-03-06T13:40+0300
ядерная угроза
дмитрий песков
россия
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846009422_0:1669:2048:2821_1920x0_80_0_0_48ef8d4136d25a1d407631f47dc8cf72.jpg
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Рассуждения западных стран о ядерной войне грозят рутинизацией этой темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.официальный представитель Кремля 6 марта, в среду, выступает на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, Соединенных Штатах Америки, - это крайне безответственно, и крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы, это очень опасно", - сказал он.Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре ранее заявляла, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как увеличивается число опасных проявлений поведения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846009422_0:1342:2048:2878_1920x0_80_0_0_5a8baf125589118b2e6941c3cd38a91b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ядерная угроза, дмитрий песков, россия, мир
ядерная угроза, Дмитрий Песков, РОССИЯ, МИР
13:39 06.03.2024 (обновлено: 13:40 06.03.2024)
 
Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне

Песков: рассуждения о ядерной войне опасны тем, что происходит рутинизация этой темы

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Рассуждения западных стран о ядерной войне грозят рутинизацией этой темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
официальный представитель Кремля 6 марта, в среду, выступает на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, Соединенных Штатах Америки, - это крайне безответственно, и крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы, это очень опасно", - сказал он.
Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре ранее заявляла, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как увеличивается число опасных проявлений поведения.
 
ядерная угрозаДмитрий ПесковРОССИЯМИР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала