https://1prime.ru/20240306/846010491.html
Захарова раскрыла цель заявлений Польши об эмбарго на сельхозтовары из РФ
Захарова раскрыла цель заявлений Польши об эмбарго на сельхозтовары из РФ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Захарова раскрыла цель заявлений Польши об эмбарго на сельхозтовары из РФ
Польские власти, обращаясь к Еврокомиссии с просьбой ввести эмбарго на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, пытаются отвлечь внимание | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:53+0300
2024-03-06T13:53+0300
2024-03-06T13:53+0300
мария захарова
польша
протесты фермеров
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Польские власти, обращаясь к Еврокомиссии с просьбой ввести эмбарго на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, пытаются отвлечь внимание от конфликта с Украиной вокруг зерна. Об этом заявила представители МИД России Мария Захарова.Правительство Латвии накануне опубликовала спосок товаров из России и Белоруссии, импорт которых запрещен, за исключением транзита в ЕС. Соответствующее решение власти страны приняли еще в конце февраля. Варшава на прошлой неделе объявила, что изучил опыт Латвии.Захарова отметила, что такое решение не только направлено против отечественного АПК, но и для отвлечения внимания от протестов фермеров."Все это, что творится с фермерами их стран ЕС, спровоцировано как раз режимами стран европейского союза, но признаться в этом они не могут. Иначе придется расписаться не просто в ошибочности курса, а в злонамеренности" - подчеркнула она.Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://1prime.ru/20240306/latviya-845986980.html
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мария захарова, польша, протесты фермеров
Мария Захарова, ПОЛЬША, протесты фермеров
Захарова раскрыла цель заявлений Польши об эмбарго на сельхозтовары из РФ
Захарова: введением эмбарго Польша пытается отвести внимание от конфликта фермеров
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Польские власти, обращаясь к Еврокомиссии с просьбой ввести эмбарго на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, пытаются отвлечь внимание от конфликта с Украиной вокруг зерна. Об этом заявила представители МИД России Мария Захарова.
Правительство Латвии накануне опубликовала спосок товаров из России и Белоруссии, импорт которых запрещен, за исключением транзита в ЕС. Соответствующее решение власти страны приняли еще в конце февраля. Варшава на прошлой неделе объявила, что изучил опыт Латвии.
Захарова отметила, что такое решение не только направлено против отечественного АПК, но и для отвлечения внимания от протестов фермеров.
Латвия утвердила список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии
"Все это, что творится с фермерами их стран ЕС, спровоцировано как раз режимами стран европейского союза, но признаться в этом они не могут. Иначе придется расписаться не просто в ошибочности курса, а в злонамеренности" - подчеркнула она.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.