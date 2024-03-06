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Захарова раскрыла цель заявлений Польши об эмбарго на сельхозтовары из РФ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова раскрыла цель заявлений Польши об эмбарго на сельхозтовары из РФ
Захарова раскрыла цель заявлений Польши об эмбарго на сельхозтовары из РФ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Захарова раскрыла цель заявлений Польши об эмбарго на сельхозтовары из РФ
Польские власти, обращаясь к Еврокомиссии с просьбой ввести эмбарго на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, пытаются отвлечь внимание | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:53+0300
2024-03-06T13:53+0300
мария захарова
польша
протесты фермеров
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Польские власти, обращаясь к Еврокомиссии с просьбой ввести эмбарго на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, пытаются отвлечь внимание от конфликта с Украиной вокруг зерна. Об этом заявила представители МИД России Мария Захарова.Правительство Латвии накануне опубликовала спосок товаров из России и Белоруссии, импорт которых запрещен, за исключением транзита в ЕС. Соответствующее решение власти страны приняли еще в конце февраля. Варшава на прошлой неделе объявила, что изучил опыт Латвии.Захарова отметила, что такое решение не только направлено против отечественного АПК, но и для отвлечения внимания от протестов фермеров."Все это, что творится с фермерами их стран ЕС, спровоцировано как раз режимами стран европейского союза, но признаться в этом они не могут. Иначе придется расписаться не просто в ошибочности курса, а в злонамеренности" - подчеркнула она.Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://1prime.ru/20240306/latviya-845986980.html
польша
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мария захарова, польша, протесты фермеров
Мария Захарова, ПОЛЬША, протесты фермеров
13:53 06.03.2024
 
Захарова раскрыла цель заявлений Польши об эмбарго на сельхозтовары из РФ

Захарова: введением эмбарго Польша пытается отвести внимание от конфликта фермеров

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Польские власти, обращаясь к Еврокомиссии с просьбой ввести эмбарго на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, пытаются отвлечь внимание от конфликта с Украиной вокруг зерна. Об этом заявила представители МИД России Мария Захарова.
Правительство Латвии накануне опубликовала спосок товаров из России и Белоруссии, импорт которых запрещен, за исключением транзита в ЕС. Соответствующее решение власти страны приняли еще в конце февраля. Варшава на прошлой неделе объявила, что изучил опыт Латвии.
Захарова отметила, что такое решение не только направлено против отечественного АПК, но и для отвлечения внимания от протестов фермеров.
Рига, Латвия
Латвия утвердила список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии
06:00
"Все это, что творится с фермерами их стран ЕС, спровоцировано как раз режимами стран европейского союза, но признаться в этом они не могут. Иначе придется расписаться не просто в ошибочности курса, а в злонамеренности" - подчеркнула она.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
 
Мария ЗахароваПОЛЬШАпротесты фермеров
 
 
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