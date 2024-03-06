https://1prime.ru/20240306/846010609.html
В Кремле назвали условия, при которых Россия применит ядерное оружие
В Кремле назвали условия, при которых Россия применит ядерное оружие - 06.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали условия, при которых Россия применит ядерное оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых страна может применить ядерное оружие, трактуемое в ядерной доктрине как... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:53+0300
2024-03-06T13:53+0300
2024-03-06T14:24+0300
дмитрий песков
ядерное оружие
вооружения
россия
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых страна может применить ядерное оружие, трактуемое в ядерной доктрине как прощальное. Официальный представитель Кремля выступил на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Все, что касается ядерного оружия изложено у нас в ядерной доктрине. И если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие. Помимо этого (его применение — ред.) никак невозможно. Говорить об этом безответственно. Я в этом убежден", — заявил он.5 марта в марафоне принял участие зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Медведев также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, перечислены в российской Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно этим документам, применение возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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дмитрий песков, ядерное оружие, россия
Дмитрий Песков, ядерное оружие, Вооружения, РОССИЯ
В Кремле назвали условия, при которых Россия применит ядерное оружие
Песков: Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых страна может применить ядерное оружие, трактуемое в ядерной доктрине как прощальное.
Официальный представитель Кремля выступил на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Все, что касается ядерного оружия изложено у нас в ядерной доктрине. И если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие. Помимо этого (его применение — ред.) никак невозможно. Говорить об этом безответственно. Я в этом убежден", — заявил он.
Песков раскрыл главную опасность рассуждений о ядерной войне
5 марта в марафоне принял участие зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Медведев также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, перечислены в российской Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно этим документам, применение возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.