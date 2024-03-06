https://1prime.ru/20240306/846010609.html

В Кремле назвали условия, при которых Россия применит ядерное оружие

В Кремле назвали условия, при которых Россия применит ядерное оружие - 06.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали условия, при которых Россия применит ядерное оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых страна может применить ядерное оружие, трактуемое в ядерной доктрине как... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T13:53+0300

2024-03-06T13:53+0300

2024-03-06T14:24+0300

дмитрий песков

ядерное оружие

вооружения

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84207/86/842078640_0:78:3365:1971_1920x0_80_0_0_fd3da6ad0c83dbd59eebc986b6bee66f.jpg

СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых страна может применить ядерное оружие, трактуемое в ядерной доктрине как прощальное. Официальный представитель Кремля выступил на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Все, что касается ядерного оружия изложено у нас в ядерной доктрине. И если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие. Помимо этого (его применение — ред.) никак невозможно. Говорить об этом безответственно. Я в этом убежден", — заявил он.5 марта в марафоне принял участие зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Медведев также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, перечислены в российской Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно этим документам, применение возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://1prime.ru/20240306/846009747.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, ядерное оружие, россия