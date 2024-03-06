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В Кремле рассказали о проблемах со снабжением в рамках СВО - 06.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о проблемах со снабжением в рамках СВО
В Кремле рассказали о проблемах со снабжением в рамках СВО - 06.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о проблемах со снабжением в рамках СВО
Некоторые проблемы со снабжением с учетом масштабов специальной военной операции неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, при этом общая помощь будет... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:00+0300
2024-03-06T14:00+0300
дмитрий песков
сво
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Некоторые проблемы со снабжением с учетом масштабов специальной военной операции неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, при этом общая помощь будет нужна всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Определенные проблемы с учетом масштабов операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров. И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время. Но в любом случае наша общая помощь нужна, она будет нужна всегда. И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам", — сказал он в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Кроме того, Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим.В ходе марафона к нему обратились с просьбой помочь доставить военнослужащим СВО mp3-плееры и журналы."Нас с вами сейчас слышит огромное количество волонтерских организаций, ваших коллег, которые занимаются постоянной помощью нашим ребятам, которые там на фронте. Нас с вами слышит и "Народный фронт", который уже на протяжении двух лет работает, не жалея себя, собирает и транспортные средства, и денежные средства, и медикаменты и отправляет регулярно на фронт. Я обязательно узнаю у организаторов ваши координаты, и мы попробуем так скоординироваться, чтобы вот эти ваши пожелания тоже вошли в перечень того, что востребовано нашими ребятами", — ответил Песков.Марафон "Знание.Первые" проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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дмитрий песков, сво
Дмитрий Песков, СВО
14:00 06.03.2024
 
В Кремле рассказали о проблемах со снабжением в рамках СВО

Песков: определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны

© РИА Новости . Виталий Карпов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Виталий Карпов
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Некоторые проблемы со снабжением с учетом масштабов специальной военной операции неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, при этом общая помощь будет нужна всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Определенные проблемы с учетом масштабов операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров. И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время. Но в любом случае наша общая помощь нужна, она будет нужна всегда. И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам", — сказал он в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Кроме того, Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим.
В ходе марафона к нему обратились с просьбой помочь доставить военнослужащим СВО mp3-плееры и журналы.
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"Нас с вами сейчас слышит огромное количество волонтерских организаций, ваших коллег, которые занимаются постоянной помощью нашим ребятам, которые там на фронте. Нас с вами слышит и "Народный фронт", который уже на протяжении двух лет работает, не жалея себя, собирает и транспортные средства, и денежные средства, и медикаменты и отправляет регулярно на фронт. Я обязательно узнаю у организаторов ваши координаты, и мы попробуем так скоординироваться, чтобы вот эти ваши пожелания тоже вошли в перечень того, что востребовано нашими ребятами", — ответил Песков.
Марафон "Знание.Первые" проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
Дмитрий ПесковСВО
 
 
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