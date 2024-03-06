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Власти раскрыли, когда появится право пересдать ЕГЭ для поступления в вуз - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Власти раскрыли, когда появится право пересдать ЕГЭ для поступления в вуз
Власти раскрыли, когда появится право пересдать ЕГЭ для поступления в вуз - 06.03.2024, ПРАЙМ
Власти раскрыли, когда появится право пересдать ЕГЭ для поступления в вуз
Единый государственный экзамен можно будет пересдать уже в этом году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:07+0300
2024-03-06T14:07+0300
россия
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Единый государственный экзамен можно будет пересдать уже в этом году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Президент Владимир Путин, оглашая послание Федсобранию, предложил дать выпускникам второй шанс - возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов по выбору. Музаев отметил, что такую возможность введут с июня 2024 года. В этом случае, пояснил он, результаты первой попытки будут аннулированы, поэтому выбрать лучший балл не получится."Мы знаем, что выпускная кампания - это сдача Единого государственного экзамена - плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях. И здесь главное соблюсти сроки, чтобы при учете того, что если кто-то будет пересдавать, чтобы он успел получить результат, и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат", - добавил Музаев.Он также рассказал, что принял участие во всероссийской акции "Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями" вместе с родителями выпускников столичных школ. Сдавали короткий экзамен по истории, отметил глава Рособрнадзора.
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россия, егэ
РОССИЯ, ЕГЭ
14:07 06.03.2024
 
Власти раскрыли, когда появится право пересдать ЕГЭ для поступления в вуз

Глава Рособрнадзора: выпускники смогут пересдать ЕГЭ по выбору уже в июне 2024 года

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИтоговое сочинение по литературе в российских школах
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Единый государственный экзамен можно будет пересдать уже в этом году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Президент Владимир Путин, оглашая послание Федсобранию, предложил дать выпускникам второй шанс - возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов по выбору.
Музаев отметил, что такую возможность введут с июня 2024 года. В этом случае, пояснил он, результаты первой попытки будут аннулированы, поэтому выбрать лучший балл не получится.
"Мы знаем, что выпускная кампания - это сдача Единого государственного экзамена - плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях. И здесь главное соблюсти сроки, чтобы при учете того, что если кто-то будет пересдавать, чтобы он успел получить результат, и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат", - добавил Музаев.
Он также рассказал, что принял участие во всероссийской акции "Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями" вместе с родителями выпускников столичных школ. Сдавали короткий экзамен по истории, отметил глава Рособрнадзора.
 
РОССИЯЕГЭ
 
 
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