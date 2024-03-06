https://1prime.ru/20240306/846012039.html

В Кремле назвали отказ Молдавии от диалога с Россией чудовищной ошибкой

В Кремле назвали отказ Молдавии от диалога с Россией чудовищной ошибкой - 06.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали отказ Молдавии от диалога с Россией чудовищной ошибкой

Отказ Молдавии от диалога с Россией является чудовищной ошибкой и в Кремле надеются, что молдавские власти это поймут, заявил пресс-секретарь президента России... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:10+0300

2024-03-06T14:10+0300

2024-03-06T14:10+0300

россия

молдавия

дмитрий песков

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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Отказ Молдавии от диалога с Россией является чудовищной ошибкой и в Кремле надеются, что молдавские власти это поймут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в некоторых странах есть руководители, которые считают, что им нужно ориентироваться на Европу, при этом они считают, что "обязательно должны стать врагами нашей с вами страны". "Это чудовищная ошибка, мы надеемся, что в Кишиневе поймут, насколько она чудовищная", — сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По словам Пескова, молдавские власти отвергают какой-либо диалог и разговор с Москвой. Он напомнил, что в России всегда выступали и выступают за реанимацию общения с властями в Кишиневе и хотели бы, "чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну". "К сожалению, вот эта бацилла русофобии, она сейчас там размножается и у власти находятся люди, которые просто отвергают диалог и разговор с нашей страной", — сказал пресс-секретарь.Песков также сообщил, что Москва открыта для помощи Приднестровью, но до последнего выступает за политический диалог с властями Молдавии."Те люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно же, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога", — заявил он.Марафон "Знание.Первые" проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://1prime.ru/20240306/moldaviya-846002166.html

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россия, молдавия, дмитрий песков