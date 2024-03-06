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Российско-китайские отношения достигли пика, заявили в Кремле
Российско-китайские отношения достигли пика, заявили в Кремле - 06.03.2024, ПРАЙМ
Российско-китайские отношения достигли пика, заявили в Кремле
Москва очень ценит отношения с Пекином, сейчас они достигли пика, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:15+0300
2024-03-06T14:15+0300
2024-03-06T14:27+0300
дмитрий песков
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китай
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Москва очень ценит отношения с Пекином, сейчас они достигли пика, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля, выступая на марафоне "Знания.Первый" отметил, что в Москве очень ценят, как сейчас развиваются отношения с Китаем. "И президент (Владимир) Путин, и председатель Си (Цзиньпин) неоднократно говорили, что эти отношения сейчас находятся на своем историческом пике, и мы надеемся, что мы еще этот пик преодолеем", — сказал он.Песков охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как действительно взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения, стратегическое партнерство. В начале февраля этого года российский и китайский лидеры проводили телефонные переговоры. Как напоминал Си Цзиньпин, в 2024 году исполнится 75 лет со дня установления дипломатических отношений России и Китая. Он также выразил готовность продолжать укреплять всестороннее сотрудничество с Москвой. Кроме того, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отмечал, что Путина в 2024 году ждут с визитом в КНР.
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дмитрий песков, россия, китай
Дмитрий Песков, РОССИЯ, КИТАЙ
Российско-китайские отношения достигли пика, заявили в Кремле
Песков: Россия ценит отношения с Китаем, они находятся на пике, но и он будет преодолен
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Москва очень ценит отношения с Пекином, сейчас они достигли пика, но и он будет преодолен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля, выступая на марафоне "Знания.Первый" отметил, что в Москве очень ценят, как сейчас развиваются отношения с Китаем.
"И президент (Владимир) Путин, и председатель Си (Цзиньпин) неоднократно говорили, что эти отношения сейчас находятся на своем историческом пике, и мы надеемся, что мы еще этот пик преодолеем", — сказал он.
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Песков охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как действительно взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения, стратегическое партнерство.
В начале февраля этого года российский и китайский лидеры проводили телефонные переговоры. Как напоминал Си Цзиньпин, в 2024 году исполнится 75 лет со дня установления дипломатических отношений России и Китая. Он также выразил готовность продолжать укреплять всестороннее сотрудничество с Москвой. Кроме того, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отмечал, что Путина в 2024 году ждут с визитом в КНР.