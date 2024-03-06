Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о последствиях введения санкций крупными блоками стран - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/846013576.html
Песков рассказал о последствиях введения санкций крупными блоками стран
Песков рассказал о последствиях введения санкций крупными блоками стран - 06.03.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о последствиях введения санкций крупными блоками стран
Введение санкций крупными блоками стран приносит множество проблем, в том числе и России, беспрецедентное количество ограничений указывает на цинизм Запада. Об... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:18+0300
2024-03-06T14:18+0300
санкции против рф
дмитрий песков
россия
запад
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/43/841214364_0:21:3129:1781_1920x0_80_0_0_ef38162615eddffe93c5693138930053.jpg
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Введение санкций крупными блоками стран приносит множество проблем, в том числе и России, беспрецедентное количество ограничений указывает на цинизм Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля выступил на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он отметил, что введение санкций крупными блоками, как Евросоюз, или крупнейшей мировой экономикой США проносит проблемы для любой страны, включая Россию. Песков напомнил, что западные государства приняли против Москвы беспрецедентное число ограничений."Есть абсолютно абсурдные санкции в отношении средств массовой информации. Иногда, честно говоря, диву даешься, как те, кто вводят эти санкции, могли додуматься до этого. Это абсолютно не укладывается в голове. Но это подчеркивает на самом деле цинизм тех людей, которые вводят эти санкции", - пояснил он.При этом, добавил официальный представитель Кремля, современный мир девальвирует любые санкции. В пример он привел Иран, который, находясь под рестрикциями десятки лет, смог развить промышленность, социальную сферу.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240305/845981827.html
запад
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/43/841214364_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_021c70392efc84d81435f7fc2f6468e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, дмитрий песков, россия, запад, иран
санкции против РФ, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ЗАПАД, ИРАН
14:18 06.03.2024
 
Песков рассказал о последствиях введения санкций крупными блоками стран

Песков: когда санкции вводят крупные блоки стран, это несет проблемы, в том числе для РФ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел церемонию официальной встречи глав делегаций - участников II Cаммита "Россия - Африка"
Президент РФ В. Путин провел церемонию официальной встречи глав делегаций - участников II Cаммита Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Введение санкций крупными блоками стран приносит множество проблем, в том числе и России, беспрецедентное количество ограничений указывает на цинизм Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля выступил на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он отметил, что введение санкций крупными блоками, как Евросоюз, или крупнейшей мировой экономикой США проносит проблемы для любой страны, включая Россию.
Песков напомнил, что западные государства приняли против Москвы беспрецедентное число ограничений.
"Есть абсолютно абсурдные санкции в отношении средств массовой информации. Иногда, честно говоря, диву даешься, как те, кто вводят эти санкции, могли додуматься до этого. Это абсолютно не укладывается в голове. Но это подчеркивает на самом деле цинизм тех людей, которые вводят эти санкции", - пояснил он.
Флаги США
США ввели санкции против европейских создателей программ-шпионов
Вчера, 20:21
При этом, добавил официальный представитель Кремля, современный мир девальвирует любые санкции. В пример он привел Иран, который, находясь под рестрикциями десятки лет, смог развить промышленность, социальную сферу.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
санкции против РФДмитрий ПесковРОССИЯЗАПАДИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала