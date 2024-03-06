https://1prime.ru/20240306/846013576.html

Песков рассказал о последствиях введения санкций крупными блоками стран

Песков рассказал о последствиях введения санкций крупными блоками стран - 06.03.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о последствиях введения санкций крупными блоками стран

Введение санкций крупными блоками стран приносит множество проблем, в том числе и России, беспрецедентное количество ограничений указывает на цинизм Запада. Об... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:18+0300

2024-03-06T14:18+0300

2024-03-06T14:18+0300

санкции против рф

дмитрий песков

россия

запад

иран

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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Введение санкций крупными блоками стран приносит множество проблем, в том числе и России, беспрецедентное количество ограничений указывает на цинизм Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля выступил на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он отметил, что введение санкций крупными блоками, как Евросоюз, или крупнейшей мировой экономикой США проносит проблемы для любой страны, включая Россию. Песков напомнил, что западные государства приняли против Москвы беспрецедентное число ограничений."Есть абсолютно абсурдные санкции в отношении средств массовой информации. Иногда, честно говоря, диву даешься, как те, кто вводят эти санкции, могли додуматься до этого. Это абсолютно не укладывается в голове. Но это подчеркивает на самом деле цинизм тех людей, которые вводят эти санкции", - пояснил он.При этом, добавил официальный представитель Кремля, современный мир девальвирует любые санкции. В пример он привел Иран, который, находясь под рестрикциями десятки лет, смог развить промышленность, социальную сферу.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240305/845981827.html

запад

иран

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санкции против рф, дмитрий песков, россия, запад, иран