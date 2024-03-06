https://1prime.ru/20240306/846014482.html

Танк Abrams впервые уничтожили в ходе танковой дуэли, сообщили СМИ

Танк Abrams впервые уничтожили в ходе танковой дуэли, сообщили СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ

Танк Abrams впервые уничтожили в ходе танковой дуэли, сообщили СМИ

Российские военные на авдеевском направлении уничтожили еще один американский танк Abrams, причем впервые в ходе танковой дуэли, сообщил РИА Новости командир... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:25+0300

2024-03-06T14:25+0300

2024-03-06T14:25+0300

украина

сво

танки abrams

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ДОНЕЦК, 6 мар - ПРАЙМ. Российские военные на авдеевском направлении уничтожили еще один американский танк Abrams, причем впервые в ходе танковой дуэли, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющий задачи на этом участке фронта. "В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams", — заявил он. Ранее в Минобороны России сообщилиоб уничтожении двух танков Abrams. В середине февраля украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинская армия уже более месяца используют Abrams на авдеевском направлении, откуда ранее они отступили. В Кремле неоднократно отмечали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240306/846012580.html

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украина, сво, танки abrams