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Танк Abrams впервые уничтожили в ходе танковой дуэли, сообщили СМИ
Танк Abrams впервые уничтожили в ходе танковой дуэли, сообщили СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Танк Abrams впервые уничтожили в ходе танковой дуэли, сообщили СМИ
Российские военные на авдеевском направлении уничтожили еще один американский танк Abrams, причем впервые в ходе танковой дуэли, сообщил РИА Новости командир... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:25+0300
2024-03-06T14:25+0300
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ДОНЕЦК, 6 мар - ПРАЙМ. Российские военные на авдеевском направлении уничтожили еще один американский танк Abrams, причем впервые в ходе танковой дуэли, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющий задачи на этом участке фронта. "В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams", — заявил он. Ранее в Минобороны России сообщилиоб уничтожении двух танков Abrams. В середине февраля украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинская армия уже более месяца используют Abrams на авдеевском направлении, откуда ранее они отступили. В Кремле неоднократно отмечали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сво, танки abrams
УКРАИНА, СВО, танки Abrams
Танк Abrams впервые уничтожили в ходе танковой дуэли, сообщили СМИ
РИА Новости: американский Abrams впервые уничтожили в ходе танковой дуэли в зоне СВО
ДОНЕЦК, 6 мар - ПРАЙМ. Российские военные на авдеевском направлении уничтожили еще один американский танк Abrams, причем впервые в ходе танковой дуэли, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющий задачи на этом участке фронта.
"В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams", — заявил он.
Ранее в Минобороны России сообщилиоб уничтожении двух танков Abrams.
В середине февраля украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинская армия уже более месяца используют Abrams на авдеевском направлении, откуда ранее они отступили. В Кремле неоднократно отмечали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
"Русские охотились за этим два года". Американцы назвали тяжелую потерю ВСУ
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.