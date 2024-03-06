https://1prime.ru/20240306/846014618.html

Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней

Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней - 06.03.2024, ПРАЙМ

Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней

Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на закрывать глаза на разговоры о возможных ударах по РФ, заявил Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:27+0300

2024-03-06T14:27+0300

2024-03-06T14:28+0300

дмитрий песков

немцы

германия

утечка

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СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на закрывать глаза на разговоры о возможных ударах по РФ, заявил Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы любим вас (немцев — прим. ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза", — сказал он. Пресс-секретарь отметил, что в России любят немцев и Германию, добавив, что время "мудрых политиков" на Западе проходит."У нас тоже очень любят немцев, у нас тоже очень любят Германию. К сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо: и в Германии тоже", — заключил он.Ранее глава МО Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

https://1prime.ru/20240306/846013576.html

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дмитрий песков, немцы, германия, утечка