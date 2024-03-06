Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/846014618.html
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней - 06.03.2024, ПРАЙМ
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней
Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на закрывать глаза на разговоры о возможных ударах по РФ, заявил Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:27+0300
2024-03-06T14:28+0300
дмитрий песков
немцы
германия
утечка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee33872c1648b79559bd7705f14307d8.jpg
СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на закрывать глаза на разговоры о возможных ударах по РФ, заявил Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы любим вас (немцев — прим. ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза", — сказал он. Пресс-секретарь отметил, что в России любят немцев и Германию, добавив, что время "мудрых политиков" на Западе проходит."У нас тоже очень любят немцев, у нас тоже очень любят Германию. К сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо: и в Германии тоже", — заключил он.Ранее глава МО Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
https://1prime.ru/20240306/846013576.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_7eb58bf5837c22eebd7801fbaf78927e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, немцы, германия, утечка
Дмитрий Песков, немцы, ГЕРМАНИЯ, утечка
14:27 06.03.2024 (обновлено: 14:28 06.03.2024)
 
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней

Песков: Москва не будет закрывать глаза на разговоры о возможных атаках на РФ

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 6 мар ПРАЙМ. Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на закрывать глаза на разговоры о возможных ударах по РФ, заявил Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы любим вас (немцев — прим. ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза", — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что в России любят немцев и Германию, добавив, что время "мудрых политиков" на Западе проходит.
Президент РФ В. Путин провел церемонию официальной встречи глав делегаций - участников II Cаммита Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Песков рассказал о последствиях введения санкций крупными блоками стран
14:18
"У нас тоже очень любят немцев, у нас тоже очень любят Германию. К сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо: и в Германии тоже", — заключил он.
Ранее глава МО Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.
Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
 
Дмитрий ПесковнемцыГЕРМАНИЯутечка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала