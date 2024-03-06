https://1prime.ru/20240306/846014618.html
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней - 06.03.2024, ПРАЙМ
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней
Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на закрывать глаза на разговоры о возможных ударах по РФ, заявил Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:27+0300
2024-03-06T14:27+0300
2024-03-06T14:28+0300
дмитрий песков
немцы
германия
утечка
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СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на закрывать глаза на разговоры о возможных ударах по РФ, заявил Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы любим вас (немцев — прим. ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза", — сказал он. Пресс-секретарь отметил, что в России любят немцев и Германию, добавив, что время "мудрых политиков" на Западе проходит."У нас тоже очень любят немцев, у нас тоже очень любят Германию. К сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо: и в Германии тоже", — заключил он.Ранее глава МО Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
https://1prime.ru/20240306/846013576.html
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дмитрий песков, немцы, германия, утечка
Дмитрий Песков, немцы, ГЕРМАНИЯ, утечка
Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об атаках по ней
Песков: Москва не будет закрывать глаза на разговоры о возможных атаках на РФ
СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Россия не хочет ничего взрывать, но не будет на закрывать глаза на разговоры о возможных ударах по РФ, заявил Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы любим вас (немцев — прим. ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза", — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что в России любят немцев и Германию, добавив, что время "мудрых политиков" на Западе проходит.
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"У нас тоже очень любят немцев, у нас тоже очень любят Германию. К сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо: и в Германии тоже", — заключил он.
Ранее глава МО Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.
Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.