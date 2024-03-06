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Сийярто напомнил о праве европейцев знать, куда Киев потратил их деньги - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Сийярто напомнил о праве европейцев знать, куда Киев потратил их деньги
Сийярто напомнил о праве европейцев знать, куда Киев потратил их деньги - 06.03.2024, ПРАЙМ
Сийярто напомнил о праве европейцев знать, куда Киев потратил их деньги
Налогоплательщики стран-членов Евросоюза вправе знать, как и на что были потрачены направленные Украине деньги, заявил в ходе пресс-конференции, которая... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:47+0300
2024-03-06T14:47+0300
поддержка украины
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Налогоплательщики стран-членов Евросоюза вправе знать, как и на что были потрачены направленные Украине деньги, заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается средств ЕС, направленных Украине, то я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков", — сказал он. По словам Сийярто, каждый раз, когда Евросоюз принимает решение оказать какую-либо финансовую поддержку Киеву, Будапешт всегда подчеркивал, что "у нас есть право знать, как и на что потратили ранее отправленные Украине средства". По его мнению, это будет "очень важным критерием" при дальнейшем принятии подобных решений в ЕС. Ранее Будапешт блокировал выделение дополнительных денег Киеву из бюджета ЕС из-за отсутствия отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков.
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поддержка украины, петер сийярто
поддержка Украины, Петер Сийярто
14:47 06.03.2024
 
Сийярто напомнил о праве европейцев знать, куда Киев потратил их деньги

Сийярто: у европейских налогоплательщиков есть право знать, куда Киев потратил их деньги

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Налогоплательщики стран-членов Евросоюза вправе знать, как и на что были потрачены направленные Украине деньги, заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается средств ЕС, направленных Украине, то я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков", — сказал он.
По словам Сийярто, каждый раз, когда Евросоюз принимает решение оказать какую-либо финансовую поддержку Киеву, Будапешт всегда подчеркивал, что "у нас есть право знать, как и на что потратили ранее отправленные Украине средства".
По его мнению, это будет "очень важным критерием" при дальнейшем принятии подобных решений в ЕС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
Чем позже начнутся переговоры, тем хуже для Киева, заявил Сийярто
3 марта, 16:40
Ранее Будапешт блокировал выделение дополнительных денег Киеву из бюджета ЕС из-за отсутствия отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков.
 
поддержка УкраиныПетер Сийярто
 
 
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