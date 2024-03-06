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Владельцы заводов ЧЭМК обжалуют передачу активов государству

Владельцы заводов ЧЭМК обжалуют передачу активов государству - 06.03.2024, ПРАЙМ

Владельцы заводов ЧЭМК обжалуют передачу активов государству

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова обжаловали передачу государству акций заводов... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:54+0300

2024-03-06T14:54+0300

2024-03-06T15:17+0300

чэмк

приватизация

обжалование

суд

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – ПРАЙМ. Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова обжаловали передачу государству акций заводов группы. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки арбитражного суда Свердловской области. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также ЧЭМК в собственность государства. В надзорном ведомстве посчитали незаконной приватизацию этих предприятий в 1990-е годы.Отмечается, что супруги подали апелляционную жалобу 5 марта, во вторник. Об отмене обеспечительных мер также ходатайствовали АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов"."Апелляция будет рассмотрена в Перми в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде", — уточнили РИА Новости в пресс-службе суда.ЧЭМК основан в 1929 году, выпускает свыше 120 наименований ферросплавов и лигатур и более 40 изделий электродного производства. В 2021 году предприятие попало в рейтинг Forbes 200 крупнейших компаний России с выручкой 49 миллиардов рублей.

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чэмк, приватизация, обжалование, суд, россия