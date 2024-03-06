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Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты
Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты - 06.03.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты
Совкомбанк начал фиксировать в интернете курс продажи наличной валюты для клиентов, сообщили в пресс-службе. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:56+0300
2024-03-06T14:56+0300
совкомбанк
наличная валюта
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк начал фиксировать в интернете курс продажи наличной валюты для клиентов, сообщили в пресс-службе. Банк предлагает своим клиентам определять курс наличной иностранной валюты заранее, до прихода в офис на сайте. Клиент имеет возможность отслеживать курс наличной валюты и зафиксировать его, когда сочтет интересным, выбрав конкретный офис. Доступна фиксация курса по долларам США, Евро, юаням и дирхамам ОАЭ. На первом этапе сервис будет доступен для клиентов в Москве. Валюта будет ждать клиента в выбранной кассе до конца рабочего дня. Для клиентов Совкомбанка возможно провести все расчеты в кассе с использованием карты. Опция рассчитаться наличными рублями также сохраняется. Процесс полностью автоматизирован и необходимости ожидать установки курса в кассе для клиента нет. "Совкомбанк" — крупный частный универсальный банк, входящий в ТОП-10 крупнейших банков страны по размеру активов и в ТОП-10 по объему вкладов населения. Входит в топ-3 частных банков по размеру капитала и активов. Кредитные рейтинги Банка: Эксперт РА (ruAA, стабильный), АКРА (АА-, стабильный), НКР (АА-, стабильный)
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совкомбанк, наличная валюта
Совкомбанк, наличная валюта
14:56 06.03.2024
 
Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты

Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты для своих клиентов

© Совкомбанк Офис Совкомбанка
Офис Совкомбанка
© Совкомбанк
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк начал фиксировать в интернете курс продажи наличной валюты для клиентов, сообщили в пресс-службе.
Банк предлагает своим клиентам определять курс наличной иностранной валюты заранее, до прихода в офис на сайте. Клиент имеет возможность отслеживать курс наличной валюты и зафиксировать его, когда сочтет интересным, выбрав конкретный офис. Доступна фиксация курса по долларам США, Евро, юаням и дирхамам ОАЭ.
На первом этапе сервис будет доступен для клиентов в Москве. Валюта будет ждать клиента в выбранной кассе до конца рабочего дня.
Для клиентов Совкомбанка возможно провести все расчеты в кассе с использованием карты. Опция рассчитаться наличными рублями также сохраняется. Процесс полностью автоматизирован и необходимости ожидать установки курса в кассе для клиента нет.
"Совкомбанк" — крупный частный универсальный банк, входящий в ТОП-10 крупнейших банков страны по размеру активов и в ТОП-10 по объему вкладов населения. Входит в топ-3 частных банков по размеру капитала и активов. Кредитные рейтинги Банка: Эксперт РА (ruAA, стабильный), АКРА (АА-, стабильный), НКР (АА-, стабильный)
 
Совкомбанкналичная валюта
 
 
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