https://1prime.ru/20240306/846017239.html

Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты

Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты - 06.03.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты

Совкомбанк начал фиксировать в интернете курс продажи наличной валюты для клиентов, сообщили в пресс-службе. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:56+0300

2024-03-06T14:56+0300

2024-03-06T14:56+0300

совкомбанк

наличная валюта

https://cdnn.1prime.ru/img/83978/66/839786615_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_a7751cadd4ce0b6803795d375a8ddb65.jpg

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк начал фиксировать в интернете курс продажи наличной валюты для клиентов, сообщили в пресс-службе. Банк предлагает своим клиентам определять курс наличной иностранной валюты заранее, до прихода в офис на сайте. Клиент имеет возможность отслеживать курс наличной валюты и зафиксировать его, когда сочтет интересным, выбрав конкретный офис. Доступна фиксация курса по долларам США, Евро, юаням и дирхамам ОАЭ. На первом этапе сервис будет доступен для клиентов в Москве. Валюта будет ждать клиента в выбранной кассе до конца рабочего дня. Для клиентов Совкомбанка возможно провести все расчеты в кассе с использованием карты. Опция рассчитаться наличными рублями также сохраняется. Процесс полностью автоматизирован и необходимости ожидать установки курса в кассе для клиента нет. "Совкомбанк" — крупный частный универсальный банк, входящий в ТОП-10 крупнейших банков страны по размеру активов и в ТОП-10 по объему вкладов населения. Входит в топ-3 частных банков по размеру капитала и активов. Кредитные рейтинги Банка: Эксперт РА (ruAA, стабильный), АКРА (АА-, стабильный), НКР (АА-, стабильный)

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, наличная валюта