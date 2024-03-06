https://1prime.ru/20240306/846017848.html
Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране
Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране - 06.03.2024, ПРАЙМ
Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране
Президент Ирака Абдул Латиф Рашид на встрече с послом России Эльбрусом Кутрашевым заявил о необходимости расширять деятельность российских компаний в Ираке,... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:59+0300
2024-03-06T14:59+0300
2024-03-06T14:59+0300
ирак
россия
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/86/829118675_0:73:5143:2966_1920x0_80_0_0_fad57a04118a95fbf1326217ac7a4b8d.jpg
БАГДАД, 6 мар — ПРАЙМ. Президент Ирака Абдул Латиф Рашид на встрече с послом России Эльбрусом Кутрашевым заявил о необходимости расширять деятельность российских компаний в Ираке, сообщила в среду пресс-служба главы государства. "В ходе встречи президент дал высокую оценку прочным отношениям между Ираком и Россией, подтвердив, что важно укреплять эти отношения в представляющих взаимный интерес сферах, прежде всего в экономической, а также развивать деятельность российских компаний в Ираке", — говорится в сообщении. Президент Ирака также заявил о необходимости содействовать установлению мира, стабильности и безопасности в ближневосточном регионе, включая немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение помощи палестинскому народу. Ранее в марте министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил РИА Новости на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF), что сотрудничающие с РФ иракские компании не получали никаких предупреждений от США в связи с санкциями, российские компании активно ведут деятельность в Ираке.
https://1prime.ru/20240207/843012338.html
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/86/829118675_38:0:4763:3544_1920x0_80_0_0_98578dccc3cc672c74fd230c2666b366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, россия, торговля
Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране
Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране
БАГДАД, 6 мар — ПРАЙМ. Президент Ирака Абдул Латиф Рашид на встрече с послом России Эльбрусом Кутрашевым заявил о необходимости расширять деятельность российских компаний в Ираке, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"В ходе встречи президент дал высокую оценку прочным отношениям между Ираком и Россией, подтвердив, что важно укреплять эти отношения в представляющих взаимный интерес сферах, прежде всего в экономической, а также развивать деятельность российских компаний в Ираке", — говорится в сообщении.
Президент Ирака также заявил о необходимости содействовать установлению мира, стабильности и безопасности в ближневосточном регионе, включая немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение помощи палестинскому народу.
Ирак пригласил "Газпром" развивать месторождение на юге страны
Ранее в марте министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил РИА Новости на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF), что сотрудничающие с РФ иракские компании не получали никаких предупреждений от США в связи с санкциями, российские компании активно ведут деятельность в Ираке.