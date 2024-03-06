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Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране
Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране - 06.03.2024, ПРАЙМ
Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране
Президент Ирака Абдул Латиф Рашид на встрече с послом России Эльбрусом Кутрашевым заявил о необходимости расширять деятельность российских компаний в Ираке,... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:59+0300
2024-03-06T14:59+0300
ирак
россия
торговля
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БАГДАД, 6 мар — ПРАЙМ. Президент Ирака Абдул Латиф Рашид на встрече с послом России Эльбрусом Кутрашевым заявил о необходимости расширять деятельность российских компаний в Ираке, сообщила в среду пресс-служба главы государства. "В ходе встречи президент дал высокую оценку прочным отношениям между Ираком и Россией, подтвердив, что важно укреплять эти отношения в представляющих взаимный интерес сферах, прежде всего в экономической, а также развивать деятельность российских компаний в Ираке", — говорится в сообщении. Президент Ирака также заявил о необходимости содействовать установлению мира, стабильности и безопасности в ближневосточном регионе, включая немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение помощи палестинскому народу. Ранее в марте министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил РИА Новости на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF), что сотрудничающие с РФ иракские компании не получали никаких предупреждений от США в связи с санкциями, российские компании активно ведут деятельность в Ираке.
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ирак, россия, торговля
ИРАК, РОССИЯ, торговля
14:59 06.03.2024
 
Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране

Президент Ирака призвал расширять деятельность российских компаний в стране

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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БАГДАД, 6 мар — ПРАЙМ. Президент Ирака Абдул Латиф Рашид на встрече с послом России Эльбрусом Кутрашевым заявил о необходимости расширять деятельность российских компаний в Ираке, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"В ходе встречи президент дал высокую оценку прочным отношениям между Ираком и Россией, подтвердив, что важно укреплять эти отношения в представляющих взаимный интерес сферах, прежде всего в экономической, а также развивать деятельность российских компаний в Ираке", — говорится в сообщении.
Президент Ирака также заявил о необходимости содействовать установлению мира, стабильности и безопасности в ближневосточном регионе, включая немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение помощи палестинскому народу.
Ирак - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2024
Ирак пригласил "Газпром" развивать месторождение на юге страны
7 февраля, 21:43
Ранее в марте министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил РИА Новости на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF), что сотрудничающие с РФ иракские компании не получали никаких предупреждений от США в связи с санкциями, российские компании активно ведут деятельность в Ираке.
 
ИРАКРОССИЯторговля
 
 
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