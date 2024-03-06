Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240306/846018082.html
"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине
"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможность отправки европейских военных в зону спецоперации демонстрирует крайне безответственное поведение... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T15:08+0300
2024-03-06T15:08+0300
политика
дмитрий песков
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846010219_0:18:2964:1685_1920x0_80_0_0_37dc376268e37702635256b87a64d9db.jpg
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможность отправки европейских военных в зону спецоперации демонстрирует крайне безответственное поведение для политиков, которое ведет к деградации ситуации, "они все играют с огнем". Такое мнение выразид официальный представитель Крмеля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России пообщался с журналистами в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи."Президент Франции говорит о теме направления иностранного контингента. Они все играют с огнем. Они все играют с огнем, они ведут дело к дальнейшей деградации ситуации украинского конфликта. И, конечно, это крайне и крайне безответственное поведение для политиков", - сказал он.Песков добавил, что сам факт обсуждения возможности направления европейских войск на Украину опасен.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846010219_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_af8d84dce849a1a8cf70af773b201d69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, нато, украина
Политика, Дмитрий Песков, НАТО, УКРАИНА
15:08 06.03.2024
 
"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине

Песков про заявления о возможности участия войск из Европы на Украине: они играют с огнем

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможность отправки европейских военных в зону спецоперации демонстрирует крайне безответственное поведение для политиков, которое ведет к деградации ситуации, "они все играют с огнем". Такое мнение выразид официальный представитель Крмеля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России пообщался с журналистами в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.
"Президент Франции говорит о теме направления иностранного контингента. Они все играют с огнем. Они все играют с огнем, они ведут дело к дальнейшей деградации ситуации украинского конфликта. И, конечно, это крайне и крайне безответственное поведение для политиков", - сказал он.
Песков добавил, что сам факт обсуждения возможности направления европейских войск на Украину опасен.
 
ПолитикаДмитрий ПесковНАТОУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала