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"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине

"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможность отправки европейских военных в зону спецоперации демонстрирует крайне безответственное поведение... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T15:08+0300

2024-03-06T15:08+0300

2024-03-06T15:08+0300

политика

дмитрий песков

нато

украина

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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможность отправки европейских военных в зону спецоперации демонстрирует крайне безответственное поведение для политиков, которое ведет к деградации ситуации, "они все играют с огнем". Такое мнение выразид официальный представитель Крмеля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России пообщался с журналистами в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи."Президент Франции говорит о теме направления иностранного контингента. Они все играют с огнем. Они все играют с огнем, они ведут дело к дальнейшей деградации ситуации украинского конфликта. И, конечно, это крайне и крайне безответственное поведение для политиков", - сказал он.Песков добавил, что сам факт обсуждения возможности направления европейских войск на Украину опасен.

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дмитрий песков, нато, украина