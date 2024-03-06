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"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине
"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможность отправки европейских военных в зону спецоперации демонстрирует крайне безответственное поведение... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T15:08+0300
2024-03-06T15:08+0300
2024-03-06T15:08+0300
политика
дмитрий песков
нато
украина
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможность отправки европейских военных в зону спецоперации демонстрирует крайне безответственное поведение для политиков, которое ведет к деградации ситуации, "они все играют с огнем". Такое мнение выразид официальный представитель Крмеля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России пообщался с журналистами в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи."Президент Франции говорит о теме направления иностранного контингента. Они все играют с огнем. Они все играют с огнем, они ведут дело к дальнейшей деградации ситуации украинского конфликта. И, конечно, это крайне и крайне безответственное поведение для политиков", - сказал он.Песков добавил, что сам факт обсуждения возможности направления европейских войск на Украину опасен.
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дмитрий песков, нато, украина
Политика, Дмитрий Песков, НАТО, УКРАИНА
"Играют с огнем". Песков ответил на заявление Макрона о войсках на Украине
Песков про заявления о возможности участия войск из Европы на Украине: они играют с огнем
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможность отправки европейских военных в зону спецоперации демонстрирует крайне безответственное поведение для политиков, которое ведет к деградации ситуации, "они все играют с огнем". Такое мнение выразид официальный представитель Крмеля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России пообщался с журналистами в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.
"Президент Франции говорит о теме направления иностранного контингента. Они все играют с огнем. Они все играют с огнем, они ведут дело к дальнейшей деградации ситуации украинского конфликта. И, конечно, это крайне и крайне безответственное поведение для политиков", - сказал он.
Песков добавил, что сам факт обсуждения возможности направления европейских войск на Украину опасен.