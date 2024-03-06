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Доходы россиян от предпринимательства резко выросли

Доходы россиян от предпринимательства резко выросли - 06.03.2024, ПРАЙМ

Доходы россиян от предпринимательства резко выросли

Доходы россиян от предпринимательства резко выросли по итогам 2023 года на 25% с учетом инфляции, пишет РБК со ссылкой на подсчеты заместителя директора Центра... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T15:10+0300

2024-03-06T15:10+0300

2024-03-06T15:10+0300

россия

предпринимательство

доходы

доходы населения

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Доходы россиян от предпринимательства резко выросли по итогам 2023 года на 25% с учетом инфляции, пишет РБК со ссылкой на подсчеты заместителя директора Центра развития НИУ ВШЭ Светланы Мисихиной и данные Росстата.В 2023 году доходы россиян от предпринимательской деятельности, согласно данным Росстата, составили шесть триллионов рублей, что в номинальном выражении на 32% больше, чем в 2022 году, в реальном – почти на 25%.Доля доходов от предпринимательства по итогам 2023 года достигла уровня в 6,8% от общих денежных доходов населения. Этот показатель стал максимальным с 2014 года, когда их доля оценивалась в 7%.Доходы россиян от собственности в прошлом году сократились на 41% в реальном выражении, до 3,9 триллиона рублей. Их доля снизилась до 4,4% с 7,8% в 2022 году.

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россия, предпринимательство, доходы, доходы населения